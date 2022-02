Homem estupra menina de 13 anos ao oferecer dinheiro e maconha

O suposto crime aconteceu em Planura, cidade da microrregião de Frutal, no Triângulo Mineiro, e que tem cerca de 12 mil habitantes (foto: PMMG/Divulgação) Em Planura, no Triângulo Mineiro, um jovem de 18 anos foi preso ontem (22/2) sob suspeita de oferecer maconha e dinheiro em troca de relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. O ato é considerado estupro de vulnerável pelo Código Penal, mesmo que exista suposto consentimento da vítima.

O crime de estupro de vulnerável foi confirmado pela menina ao registro da Polícia Militar (PM). Antes do relato, uma equipe da PM abordou os dois saindo de um matagal, localizado no Bairro Jardim Esplanada 2.

Ainda conforme o registro policial, no momento da abordagem, foi localizada uma bucha de maconha com a adolescente e R$ 1.095,00 em notas diversas com o jovem, que possui passagens policiais por tráfico de drogas.

Sobre a bucha de maconha, a menina disse que teria ganhado do jovem. Além disso, ela confirmou que era estuprada pelo homem, sendo que a cada vez que se encontram recebia R$ 150.

A adolescente relatou também aos militares que conheceu o jovem andando pela rua e que só aceitou a proposta dele por precisar do dinheiro e querer fumar maconha.



Com a permissão da mãe da garota, a PM teve acesse ao telefone dela e confirmou as mensagens do suspeito, convidando-a para que pudesse lhe dar a maconha.



O suspeito negou ter mantido relações sexuais com a adolescente, alegando apenas que já forneceu a droga a ela por algumas vezes.

Ele foi conduzido para a Delegacia de PC para as demais providências.

Segundo a PCMG, o suspeito foi ouvido pela Autoridade Policial que o autuou pelo crime de tráfico de drogas. “Em relação ao possível estupro de vulnerável, não foi possível coletar indícios e elementos suficientes de autoria e materialidade do crime. Após os trabalhos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e a investigação prossegue para a completa elucidação dos fatos”, afirmou a corporação, por nota.