Jovem salta de carro em movimento na MG-050 e escapa de estupro

Imagens de câmera de segurança mostram local no Centro de Mateus Leme onde a jovem foi abordada (foto: Reprodução/Redes sociais)

A coragem de uma jovem de 18 anos foi determinante para que ela saltasse de um carro em movimento, fugindo de um estuprador. O fato ocorreu na noite dessa quarta-feira (9/3), em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um vídeo foi determinante para a prisão do autor, que foi autuado em flagrante.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, foi a própria vítima, mesmo ferida, que procurou ajuda no 4º Pelotão da Polícia Militar, naquela cidade. Ela estava acompanhada de um amigo.

A vítima contou que estava caminhando, pela Rua Guaraciaba Ramos, no Centro de Mateus Leme, e notou que um Palio, de cor azul, que estava próximo tinha uma das portas traseiras abertas. Ao se aproximar, um homem saiu de dentro do carro com um objeto pontiagudo, semelhante a uma faca, anunciando um assalto.

Ela tentou entregar o celular, mas o homem recusou e a agarrou, colocando-a, à força, no interior do carro. No caminho da saída da cidade, ele obrigou a jovem a tocar sua genitália, e ao mesmo, tocou a mulher em suas partes íntimas.



Disse que iria levá-la para um local onde pudessem fazer amor e que poderia matá-la, caso reagisse.



Ao chegarem à rodovia MG-050, a jovem tomou coragem, abriu a porta e saltou, quando o veículo estava em baixa velocidade. O motorista nem sequer parou, fugindo em alta velocidade.

Apavorada, depois da queda, ela ligou para um colega de trabalho e contou o que havia acontecido. O amigo a socorreu e a levou até o 4º pelotão, onde relatou o ocorrido aos policiais.



Em seguida, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da cidade. Os militares foram, então ao local onde a vítima contou ter sido sequestrada. O local fica próximo a um supermercado, onde está instalada uma câmera de segurança.

Os policiais conseguiram as imagens que mostram que um carro parou ao ver a cena, quando a mulher era obrigada a entrar no carro, e tentou impedir, mas o motorista/criminoso foi mais rápido e conseguiu entrar no carro e fugir.

As imagens foram entregues à Polícia Civil e em uma operação conjunta, os policiais conseguiram identificar a placa do carro e localizar o endereço do motorista, que acabou preso em flagrante.

O home será acusado de tentativa de estupro, sequestro e roubo consumados. Foi encaminhado, depois de indiciado, para o sistema prisional.