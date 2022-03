Homem mata a mulher e comete suicídio, em Sabará; filho encontra os corpos

Perícia da Polícia Civil de Sabará esteve no local (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 46 anos matou a esposa, de 40, a facadas, na manhã desta sexta-feira (11/3), no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Grande BH. Após cometer o crime, ele se enforcou e também morreu. O filho de 12 anos do casal foi quem encontrou os corpos.









De acordo com a Polícia Militar, o casal estava junto há 12 anos, se separou por três meses e havia reatado o relacionamento recentemente. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou perfurações de arma branca no corpo da mulher.