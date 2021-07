Kalil é imunizado com segunda dose da vacina contra a COVID-19

Alexandre Kalil, de 62 anos, foi imunizado com as duas doses da vacina contra o coronavírus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) foi vacinado na manhã desta terça-feira (13/7) com a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Ele recebeu a primeira dose do imunizante em 21 de abril deste ano. (PSD) foina manhã desta terça-feira (13/7) com adacontra a





"Legal, legal", disse Kalil, ao Estado de Minas, após a imunização. Ele também tirou fotos com as profissionais de saúde do local e agradeceu. As duas "agulhadas" foram no braço esquerdo.





Em 21 de abril, o prefeito da cidade belo-horizontina foi à Secretaria Municipal de Educação, no Bairro Santo Antônio, também na Região Centro-Sul de BH, para tomar a primeira dose.





Quando tomou a primeira dose, Kalil brincou: "Estou tomando a vacina com três meses de atraso", em rápida conversa com a reportagem do Estado de Minas, ao deixar o local de imunização.