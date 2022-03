Novos casos de COVID em BH ficam acima de 1 mil, mesmo com índices baixos

Ruas de Belo Horizonte bem cheias em mais um dia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte contabilizou 1.115 casos novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Outras 11 mortes foram registradas na cidade no mesmo período, contabilizando 7.521 desde o início da pandemia. A capital já registrou 349.758 casos da doença.

Os indicadores da COVID em Belo Horizonte permanecem baixos, no nível verde e com ligeiras oscilações. A taxa de transmissão do coronavírus na cidade subiu de 0,78 para 0,80 em um dia. Isso significa que cada 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 80.

A ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a COVID na cidade reduziu de 39% para 37,4%. Nas enfermarias, a taxa pouco reduziu de 32,1% para 30,3%.

Neste momento, Belo Horizonte tem 1.208 pacientes em acompanhamento médico. Os recuperados chegam a 341.029.

