Prefeitura de Januária suspende uso de máscaras em locais abertos

Uso de máscara em locais deixa de ser obrigatório em Januária (foto: Pablo Magalhães/divulgação)

A Prefeitura de Januária, no Norte de Minas, suspendeu o uso de máscaras de proteção em locais abertos no município, situado às margens do Rio São Francisco. Januária foi a primeira cidade do Norte de Minas a tomar tal decisão.

A medida foi adotada pelo município por meio de decreto publicado quarta-feira (9/3), considerando a redução da transmissão da COVID-19 e o avanço da vacinação da população da cidade, que tem 67,8 mil habitantes.

A mudança na regra é uma 'antecipação' da decisão tomada pelo Governo do Estado, que, nesta quinta-feira (10), anunciou que o uso de máscaras em espaços abertos não será mais obrigatório a partir deste sábado (12). O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse que a recomendação do estado é que cada um dos 853 mineiros possa desobrigar o uso da proteção facial a partir de sábado.



A Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras pela população em locais abertos desde 4 de março. Medida semelhante foi adotada em outros municípios mineiros como Juiz de Fora (Zona da Mata), Patos de Minas (Alto Paranaíba) e Divinópolis (Centro-Oeste).

Na segunda-feira (7), a Prefeitura de Ipatinga, no Vale do Aço, publicou decreto, desobrigando o uso do ítem em locais fechados. O município havia suspendido a obrigação do uso da proteção em locais abertos desde 16 de novembro de 2021.

Conforme o decreto publicado pela Prefeitura de Januária, o uso de máscaras continua obrigatório em locais fechados no município, mas com exceção dos lugares de práticas esportivas.

A secretária municipal de Saúde de Januária, Luciene de Almeida Sousa Damaceno, afirma que a prefeitura suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, com base na redução do numero de casos de COVID-19 que existem internações hospitalares na cidade. Desde o início da pandemia, foram registrados na cidade ribeirinha 5.831 caso de coronavírus e 82 mortes provocadas pela doença.

Segundo Luciene Almeida, a medida foi tomada “com base nas evidências científicas na qual demonstram que os espaços abertos possuem menor probabilidade de transmissão da COVID-19”. Ela lembra também que o município de Januária já alcançou o percentual de 73% da população vacinada (primeira e segunda doses) contra o coronavírus.

