Sete Lagoas libera circulação sem máscara em locais abertos

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio do Comitê Local de Enfretamento da COVID, autorizou ações de flexibilização na cidade, incluindo a circulação sem máscaras em locais abertos a partir de sexta-feira (11).

As normas foram formalizadas por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (10). Mas a obrigatoriedade continua para locais fechados e o transporte coletivo.