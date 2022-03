'Atrasados' na vacinação impedem liberação total de máscara, diz secretário

Secretário diz que Minas poderia ter 80% da população com a dose de reforço se não houvesse lentidão na procura pela imunização (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



Segundo o Governo de Minas, há uma "fórmula" a ser seguida para que a máscara não seja obrigatória em locais fechados, e ela depende da vacinação. O uso de máscara de proteção em locais abertos pode ser desobrigado em todas as 853 cidades de Minas Gerais a partir de sábado (13/3) . O próximo passo é que a utilização do equipamento seja dispensada em locais fechados, ainda tendo em vista a pandemia de COVID-19, que assolou o Brasil e o mundo desde março de 2020.Segundo o Governo de Minas, há uma "fórmula" a ser seguida para que a máscara não seja obrigatória em locais fechados, e ela depende da vacinação.





LEIA MAIS 09:32 - 10/03/2022 COVID-19: Minas registra 74 mortes nas últimas 24h

18:50 - 09/03/2022 Testes positivos de COVID permanecem em queda em Minas, diz laboratório

16:54 - 09/03/2022 COVID e 60 mil mortes: desafios que Minas ainda tem no combate à doença



A recomendação só será geral caso o estado também atinja esses níveis, como disse nesta quinta-feira (10) Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde.



Ele afimou ainda que, se cada pessoa com a dose de reforço em atraso, em Minas, se vacinasse, seria possível chegar à porcentagem ideal para liberação em ambientes fechados. O governo mineiro trabalha com o seguinte dado: caso o município tenha mais de 80% da "população-alvo" com duas doses ou uma dose única do imunizante e mais de 70% do mesmo público com uma dose de reforço, ele pode dispensar o uso de máscara em locais fechados.A recomendação só será geral caso o estado também atinja esses níveis, como disse nesta quinta-feira (10) Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde.Ele afimou ainda que, se cada pessoa com a dose de reforço em atraso, em Minas, se vacinasse, seria possível chegar à porcentagem ideal para liberação em ambientes fechados.





"Cada município que tiver completado com duas doses mais de 80% de sua população e atingir 70% do reforço, o uso de máscara passa a ser facultativo como orientação do Estado. Hoje, o estado, em geral, tem 45% de reforço aplicado, mas tem município que está com 65, 66, e outros com menos de 40. Ou seja, tem vacina para todo mundo. Nós temos, hoje, condição de chegar a 80% de reforço pelo número de pessoas que já tem quatro meses da segunda dose. Se a população tomar o reforço, é questão de tempo. Se todos os 25% da população geral do estado, para completar 70%, for hoje ao posto tomar a vacina, a gente atingiria o reforço, porque vacina tem, e pessoas para tomar também", afirmou, em pronunciamento na Cidade Administrativa, sede do Governo de Minas, em Belo Horizonte.





Baccheretti utilizou o exemplo da cidade de Patos de Minas , no Sul do estado. Segundo o secretário, o município está próximo dos 70% da população com a dose de reforço e, assim, já dispensou o uso do equipamento em locais fechados.





"Vou dar o exemplo de Patos de Minas, que já está com cerca de 66% em dados oficiais com reforço aplicado. Em dados reais, devem ter chegado a 70%. E eu sei que tomaram essa decisão também, então dentro do nosso critério. Por exemplo, Patos de Minas poderia desobrigar em locais fechados, e o fez", disse.



Vacinação





Segundo dados do Governo de Minas, o estado tem 86,49% da população de cinco anos ou mais imunizada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 81,32% com a segunda ou com a dose única.



A cobertura da dose de reforço é de 45,29%.





Minas Gerais teve 60.153 mortes pela COVID-19 desde o início da pandemia (74 entre essa quarta-feira (9) e esta quinta), em março de 2020, 3.255.023 infecções (5.286 nas últimas 24 horas) e 3.104.341 recuperações – 90.529 pacientes seguem em acompanhamento.