COVID-19: Minas registra 74 mortes nas últimas 24h

Para cumprir meta, Minas precisa vacinar 800 mil crianças contra a COVID-19 até o fim deste mês (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Com 74 novos registros de mortes, Minas Gerais chega à marca de 60.153 óbitos por COVID-19 desde o início da pandemia. Foram também 5.286 registros de contaminados entre quarta-feira (9/3) e quinta (10) – o número total de diagnósticos confirmados de novo coronavírus no estado é de 3.255.023.









Em fevereiro, até o dia 10, já eram 889 mortes, frente às 508 de março. Após a grande alta de infectados do fim de janeiro ao início de fevereiro, março começa a viver uma estabilidade e curva com tendência de queda , tanto dos confirmados quanto dos índices de mortes pelo coronavírus.Em fevereiro, até o dia 10, já eram 889 mortes, frente às 508 de março.





Das internações no estado, 57% dos leitos totais de UTI SUS estão ocupados, sendo 8,7% dos que são exclusivos para a COVID-19. Da enfermaria, 84% dos leitos estão ocupados, mas apenas 5% estão com pessoas com suspeita ou teste positivo para o coronavírus.



Vacinação





A estabilidade de casos vem com a vacinação em massa. Até agora, 76% da população total do estado está imunizada com as duas doses, enquanto 56% das crianças receberam a primeira dose. A expectativa do governo era vacinar toda a faixa etária, que corresponde a 1,8 milhão de crianças, até o fim do mês de março