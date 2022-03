Rodízio de água: quem fica sem abastecimento nesta quinta (10/3)

(foto: Pixabay - Imagem ilustrativa) Contagem, Lagoa Santa, Vespasiano e São José da Lapa são as áreas afetadas pelo rodízio. O procedimento teve início às 22 horas dessa quarta-feira (9/3) e o retorno da água está previsto para o mesmo horário, hoje. O transtorno com a falta d'água continua para diversos cidadãos. Nesta quinta-feira (10/3), as regiões desão as áreas afetadas pelo rodízio. O procedimento teve início às 22 horas dessa quarta-feira (9/3) e o retorno da água está previsto para o mesmo horário, hoje.









De acordo com a Copasa, pelo menos 12 bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte ficarão sem água . A previsão é que a situação seja normalizada até o dia 20 de março.





Por meio de nota, a Copasa informou que cerca de 500 mil cidadãos devem ser afetados, por dia, com a falta d'água. Confira a nota na íntegra:





"A Copasa informa que o rodízio na Região Metropolitana de Belo Horizonte foi dividido em quatro regiões. Cada uma das quatro regiões afetadas tem cerca de 500 mil pessoas que serão impactadas diariamente, o que representa menos de 10% da população da RMBH."





O rodízio ocorre de forma em que o abastecimento da água é interrompido às 22 horas e o retorno ocorre no mesmo horário do dia seguinte. Sendo assim, as áreas afetadas ficarão desabastecidas por 24 horas.

Confira as regiões afetadas nesta quinta-feira:

Contagem

Cabral;

Nacional.





Lagoa Santa

Vespasiano

São José da Lapa

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen