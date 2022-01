COVID-19: Minas bate recorde de casos de novo ao superar 20 mil em 1 dia

Pessoas aguardando atendimento na porta da UPA (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Pela quarta vez só neste início de 2022, os casos de COVID-19 em Minas bateram mais um recorde da pandemia nesta terça-feira (18/1). Pela primeira desde o início das contaminações pela doença, o estado registrou uma marca de novos casos nas últimas 24h superior a 20 mil: precisamente 20.810 casos. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nesta manhã.

Conforme disse o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, o alerta é total, principalmente com o risco de colapso dos profissionais de saúde - muitos contaminados e afastados do trabalho - e o crescimento de internações do público em geral.

As medidas de segurança e proteção seguem essenciais: máscara tampando boca de nariz, de boa qualidade, higienização das mãos e ficar longe de aglomerações

Mortes não avançam

Em contrapartida, o número de mortes segue baixo no estado. No boletim de hoje (18/1), foi confirmada uma morte pelo vírus. De acordo com especialistas, é reflexo da vacinação em massa no estado.

De março de 2020 até hoje, o estado acumula um total de 2.383.041 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No total, já são 56.833 os mortos pela doença em Minas.

Até o momento, 2.204.182 mineiros se recuperaram do COVID no estado, enquanto 122.026 seguem em acompanhamento, ou seja, casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito, mas cuja condição clínica permanece sendo acompanhada, ou aguardando atualização pelos municípios.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci