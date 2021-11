COVID-19 em BH: ocupação de leitos de enfermaria e de UTI aumenta

Apesar do salto da ocupação de leitos em BH, indicadores estão controlados (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









Já em relação aos leitos de enfermaria, foi o contrário: houve aumento de internação na rede pública, que saiu de 61,6% para 68,6% de vagas preenchidas, enquanto que na rede privada o índice caiu de 25,2% para 23,2%.



No geral, 46,4% das unidades clínicas estão ocupadas na cidade, número que estava em 43,8% no boletim dessa quinta.





Todos os indicadores da COVID-19 em BH estão controlados (foto: Janey Costa/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) considera a situação como controlada com até 49,9% de ocupação. Entre 50% e 69,9%, é zona de alerta amarelo, visto como intermediário. O alerta máximo, representado pela cor vermelha, acontece de 70% para cima.





Assim como nos dois últimos dias, o índice de transmissão em BH se manteve em 0,94, ficando na fase de controle, representada pela cor verde.





Casos e mortes

Nas últimas 24 horas, Belo Horizonte registrou uma morte no boletim. Com isso, 7.016 pessoas perderam a vida por COVID-19 na capital. Também foram constatados mais 237 casos positivos de coronavírus. Com a atualização, 292.493 diagnósticos de COVID foram feitos na cidade.

Vacinação

BH registrou mais 19.200 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 759 de primeira dose, 15.053 de segunda e 3.324 de reforço. Também foram registradas 64 aplicações de dose única administrada pela Janssen.

A capital mineira já registrou 2.133.103 doses aplicadas como sendo a primeira, 1.813.307 com a segunda, 60.874 com a Janssen e 329.002 de reforço.





A semana útil em Belo Horizonte termina nesta sexta-feira (26/11) com os três indicadores que aferem o comportamento da COVID-19 na cidade controlados. No entanto, o boletim epidemiológico constatou um salto nas ocupações de leitos de enfermaria e de terapia intensiva para pacientes com coronavírus.