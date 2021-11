UTI de Frutal, enfim, deve ser inaugurada após meses de atraso

Com relação ao atraso da inauguração da UTI de Frutal, já que no começo de abril deste ano a prefeitura informou que em aproximadamente 40 dias inauguraria o local , o prefeito disse que foi surpreendido.

“Quando a gente foi ver a obra, a gente viu que o que estava no papel não estava no prédio físico. Por exemplo: não tinha um duto de ar condicionado, mas no papel tinha. Então tinha muita coisa que estava no papel, mas não estava no prédio físico. Essa parte de climatização não tinha nada pronto", afirmou Bruno Augusto.





O gestor disse também que precisou refazer o projeto, contratando um engenheiro especialista em construção de prédio de saúde. “Depois disso ainda mandamos o projeto para Vigilância Sanitária e então foi, por isso, que atrasou a entrega da obra. Além disso, a questão do fornecedor atrasou demais também para entregar os equipamentos”, finalizou Bruno Augusto.

A reportagem tentou contato com a antiga gestão da prefeitura de Frutal, mas não obteve resposta. Tão logo a antiga administração se manifeste, este texto será atualizado.

Câmara Municipal doou cerca de R$ 500 mil para UTI





No dia 15 de março deste ano, a Câmara Municipal de Frutal informou que abriu mão de uma verba de R$ 518 mil , proveniente do duodécimo, para repassar o montante para a prefeitura da cidade habilitar 10 leitos de UTI no Hospital Frei Gabriel, que serão voltados para pacientes com COVID-19.

Atualmente, pacientes graves de Frutal são transferidos para hospitais de cidades da região como, por exemplo, Uberaba, São José do Rio Preto e Barretos, as duas últimas no interior paulista.