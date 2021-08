Inauguração de UTI é travada em Minas, há 2 meses, por caixa de exaustão

No dia 27 de maio, a prefeitura de Frutal homologou com empresa vencedora de licitação a obra de readequação da UTI de Frutal e, no início de junho, a empresa iniciou os trabalhos.

Em relação aos recursos para garantir a finalização das obras e iniciar o funcionamento da UTI, Bruno Augusto garantiu que a prefeitura tem verba em caixa.

“O problema não é dinheiro. As obras que faltam custaram em torno de R$ 500 mil e, depois, a UTI vai custar R$ 800 mil por mês. Já recebemos R$ 500 mil da Câmara Municipal e outros R$ 500 mil de dívida do estado com o município", afirmou o mandatário municipal.

"Além disso, alguns prefeitos da microrregião de Frutal com quem conversei demonstraram interesse de participar do nosso consórcio regional para manter a UTI", complementou.

Segundo Bruno Augusto, o consórcio criaria condições para um atendimento médico de qualidade seja oferecido, "diminuindo assim a necessidade de que pacientes da nossa região sejam transferidos para Uberaba, por exemplo".

Atualmente, pacientes graves de Frutal são transferidos para hospitais de cidades com mais estrutura na região, como, além de Uberaba, São José do Rio Preto e Barretos, ambas no interior paulista.

COVID em Frutal

Segundo o último boletim epidemiológico de Frutal, divulgado nesta segunda-feira (23/8), dos 26 leitos de enfermaria/COVID disponíveis no Hospital Municipal Frei Gabriel, 14 estão ocupados. Outros oito moradores da cidade estão internados em UTIs de hospitais da sua macrorregião.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Frutal 8.793 casos positivos da doença e 267 óbitos.