Kalil se preocupa com quarta onda da COVID: 'Não é hora de fazer gracinha'

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) afirmou nesta sexta-feira (26/11) que a prefeitura monitora a situação da COVID-19 no mundo. Kalil mostrou preocupação com a pandemia e o fato de a Europa estar passando por um novo momento de restrições por conta do coronavírus e disse a vereadores belo-horizontinos pararem de "gracinha".

"Nós temos que ver, porque inclusive a Câmara está querendo cassar os decretos do prefeito que protegeu a cidade, isso preocupa. Mas, a princípio, nós estamos com muita tranquilidade, monitorando tudo. Os técnicos, os cientistas, os matemáticos estão olhando o que está acontecendo no mundo e nós pedimos muito juízo nessa hora, tanto para a população quanto para os políticos. Isso não é hora de fazer gracinha com a saúde não, pode tentar prejudicar a prefeitura, pode tentar fazer tudo, não tem problema, agora não vamos brincar com vida humana não, porque é muito grave", afirmou, em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em BH.