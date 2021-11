TJMG firma acordo em campanha para monitorar violência doméstica

Ministra Damares Alves compareceu à solenidade de assinatura de acordo (foto: Cecília Pederzoli/Divulgação)



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) homologou nesta segunda-feira (22/11) o acordo de cooperação técnica para a criação da Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar no estado de Minas Gerais. A solenidade contou com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves

O evento compôs o primeiro dia da 19ª Semana Justiça pela Paz em Casa, instituída em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A campanha visa aumentar a efetividade da Lei Maria da Penha , dando maior agilidade ao andamento de processos sobre a violência de gênero, com a intenção de priorizar a realização de audiências, júris, sentenças e despachos das ações da Primeira Instância.





O tribunal informará mensalmente à Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar o número de medidas protetivas de urgência expedidas e prisões preventivas decorrentes da Lei 11.340/06 ( Lei Maria da Penha ), além de compartilhar dados com a PMMG.





O termo de cooperação técnica também foi assinado pela superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv/TJMG), desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta; pela secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Rodrigues Britto; pelo procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Souza Rodrigues.





Além do TJMG, participam do acordo de cooperação técnica o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. As obrigações comuns incluem o compartilhamento de dados, informações, sistemas e tecnologias para alimentar a Central de Monitoramento.





O 1º vice-presidente do TJMG, desembargador José Flávio de Almeida, destacou a importância da campanha em Minas Gerais: "Combater a violência contra a mulher é um desafio que precisa, e somente será superado, com iniciativas concretas, como a Central de Monitoramento. É urgente colocar em prática ações que anulem a impunidade aos agressores".





Ele lembrou que o TJMG, em parceria com outros órgãos, já assinou um protocolo de intenções para criar o projeto Justiça em Rede. "Trata-se de outra iniciativa que irá incentivar e apoiar os juízes a formar redes compostas por serviços que atendam à mulher em situação de violência, abrangendo as diversas comarcas mineiras, com o objetivo oferecer às vítimas um atendimento integral", disse.





Por sua vez, Damares Alves enalteceu que Minas Gerais sai na frente na aplicação de políticas públicas voltadas para a proteção da mulher. “Minas é o primeiro Estado a contar com uma viatura policial específica para atender chamados de socorro apresentados por mulheres vítimas de violência, o primeiro a ter uma Promotora Especializada, e, agora, o primeiro a ter uma Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar”.





Segundo ela, a Central de Monitoramento vai oferecer subsídios para que o Poder Executivo e o Legislativo formulem políticas públicas mais coerentes com as necessidades do momento. "Sairemos da época dos achismos e teremos informações fidedignas e em tempo real para nortear ações afirmativas na prevenção à violência contra a mulher", registrou.