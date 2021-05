Estudantes da UFMG lançam mapa da violência contra a mulher em BH

Projeto foi criado em 2019 diante da falta de um espaço de denúncia e enfrentamento da violência contra as mulheres (foto: Pixabay/ Reprodução)

Os casos decontra ae a subnotificação e a falta de um sistema integrado e transparente de dados oficiais ainda dificultam o trabalho das diferentes organizações de prevenção.Pensando nisso, um grupo de estudantes dalança a campanhacom o objetivo deos casos de violência contra a mulher na cidade, tanto os que chegam à, quanto os não notificados, a fim de torná-los



Nesta terça-feira (1/6), ocorrerá o evento de inauguração da campanha que contará com um debate aberto para tratar da importância do tema e da necessidade de um mapeamento como esse.





Problema estrutural

Aumento na pandemia



Lançamento do projeto

O projeto foi criado em 2019 pelas jovens, que perceberam a falta de um espaço deda violência de gênero."O objetivo é combater a violência de gênero pela conscientização social, procurando romper com os padrões culturais que contribuem para a perpetuação desse problema, por meio do acesso à informação qualificada e escuta humanizada", disse a idealizadora do projeto, Luiza Martins, de 21 anos, que cursa o 7º período da faculdade de Direito.A estudante contou que com o avanço do' em Belo Horizonte, além de vários outros projetos que procuravam darà mulher vítima de violência, ela percebeu a importância da criação de uma plataforma que, independentemente da denúncia, permitisse que as mulheres contassem sua história."Em junho de 2020, comecei a organizar as ideias e propostas, de forma que, aos poucos, fui delimitando, apoiada pela equipe do CRIM/UFMG, um projeto que conseguisse ter real impacto social. Decidi começar por Belo Horizonte, até para observar as implicações e resultados, e, a partir daí, inspirar outros jovens estudantes a replicar ações semelhantes em suas cidades", contou a jovem.A ideia surgiu a partir do período de estágio naquando teve contato com os boletins de ocorrência. "Graças dra. Isabella Oliveira - delegada titular da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso, à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância -, pude ter acesso a esses dados e integrá-los à plataforma, criando um banco de dados mais completo, rico e confiável", explica Luiza.A plataforma contará com umpara que mulheres no geral possam relatar seu caso de forma anônima e sem se vincular à denúncia.A equipe do projeto é formada por 37 pessoas - entrede graduação e pós-graduação dos cursos de, antropologia e ciências sociais.A ideia foi colocada em prática a partir do patrocínio de professores, colaboradores e de uma Vakinha on-line. Assim, o grupo contratou profissionais especializados em programação e publicidade e propaganda para a criação de material de qualidade.No site, haverá um sistema deinterativo, no qual o usuário selecionará a fonte dos dados que pretende analisar, podendo escolher entre Boletins de Ocorrência ou formulários do próprio site - aberto para qualquer mulher relatar algum caso de violência de forma anônima e sem se vincular à denúncia. A partir disso, ele poderá determinar as variáveis para compor o eixo X e Y do gráfico.No caso do formulário presente no próprio site, as variáveis estarão de acordo com as perguntas do Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e os questionamentos do próprio Boletim de Ocorrência, de forma que as perguntas vão desde informações sobre o perfil da mulher e do agressor -, entre outras -, a dinâmica da violência - local, data, relação com o agressor - , a dinâmica do relacionamento da vítima com o agressor no caso de se enquadrar em violência doméstica e familiar, e as sobre a denúncia - se foi feita ou não, e, no caso de subnotificação, os motivos."Queremos gerar material de qualidade suficiente para permitir um melhor entendimento do perfil da mulher vítima de violência e da dinâmica dessa violência", explicou a idealizadora.Logo, ela acredita, a academia, as organizações da sociedade civil e as próprias entidades governamentais conseguirão estudá-los, estabelecendo medidas mais assertivas e eficientes.A violência contra a mulher é ume, para-lo, é imprescindível entendê-lo para que haja uma atuaçãoe conjunta dos centros acadêmicos, órgãos oficiais e organizações da sociedade civil."Para que esse trabalho seja efetivo, é essencial um conhecimento consistente dessa violência: quem são as vítimas, os agressores, a relação entre eles e a dinâmica da violência, em ambiente doméstico e familiar e fora dele", complementa Luiza.A campanha, então, pretende demonstrar através de um banco de dados acessível, transparente, atualizado e confiável a realidade violenta, na qual várias mulheres resides em Minas Gerais estão inseridas."Dessa maneira, espera-se influenciar políticas públicas que consigam desenvolver de maneira mais efetiva e incisiva ações, pesquisas e projetos pela igualdade de gênero", acrescenta a jovem.Em relação aos dados dos Boletins de Ocorrência, Luiza Martins conta que chamou a atenção o crescimento de mais de 7% nos casos de violência doméstica e familiar entre 2018 e 2020."A partir dessa informação, é possível investigar diferentes hipóteses, como um possível aumento dos casos de violência ou mesmo um maior número de mulheres denunciando. Porém, deve-se levar em conta que no ano de 2020, com a pandemia do COVID-19, intensificaram-se fatores agravantes da violência doméstica e familiar, como o desemprego, maior tempo de convívio com o agressor, entre outros. Assim, já era de se esperar um aumento nesses números. A questão é que esse aumento pode ter sido bem maior que 7%, afinal os mesmos fatores agravantes são os que aumentam os casos de subnotificação", complementou.O evento de lançamento será nesta terça-feira às 19h pelo Youtube do CRIM/UFMG, neste link . Ele será aberto ao público, gratuito e não necessita de inscrição prévia.Nesse evento, o grupo vai debater “a importância do trabalho em conjunto dos órgãos oficiais, academia e organizações da sociedade civil no mapeamento, prevenção e combate à violência contra a mulher”, tendo uma representante de cada uma dessas esferas.