Ibirité está há mais de 30 dias sem registrar mortes por COVID-19

Ibirité comemora 32 dias sem mortes por COVID-19. UPA atende casos leves e pacientes graves são encaminhados a outras cidades (foto: Marcos Vinícios Mendonça/Divulgação)

Desde o início da pandemia da COVID-19, esta é a primeira vez que Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), fica mais de um mês, 32 dias, sem registrar mortes pela doença. A última morte pelo vírus na cidade foi em 26 de agosto, quando a cidade contabilizou 389 perdas.



A vacinação contra a COVID-19 é o principal fator, segundo a secretária municipal de Saúde, Carina Bitarães. “Temos certeza de que os casos confirmados e de óbitos despencaram no último mês em função do avanço da vacinação. Por isso, pedimos à população que não deixe de completar seu esquema vacinal e que continue com as medidas sanitárias de prevenção, como o uso de máscara e higienização constante das mãos”, disse.



O número de casos confirmados da COVID-19 na cidade também mostrou queda significativa. Do dia 26 de agosto para 27 de setembro foram confirmados 80 novos casos. Já no período de 26 de julho a 26 de agosto, foram 217 casos positivos do novo coronavírus. No mês anterior, de 25 de junho a 26 de julho, foram 551 casos confirmados. O número de casos confirmados da COVID-19 na cidade também mostrou queda significativa. Do dia 26 de agosto para 27 de setembro foram confirmados 80 novos casos. Já no período de 26 de julho a 26 de agosto, foram 217 casos positivos do novo coronavírus. No mês anterior, de 25 de junho a 26 de julho, foram 551 casos confirmados.



Pacientes que necessitam de internação por COVID-19 são direcionados a outra cidade



Pessoas com sintomas gripais são atendidas, de forma separada, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), mas, em casos mais graves que necessitam de internação em enfermaria ou CTI, os pacientes são encaminhados à Central de Leitos do Estado (SUS) e transferidos a outra cidade.



Ibirité inicia vacinação de adolescentes sem comorbidades



Ibirité inicia nesta terça-feira (28/9) a imunização contra a COVID-19 dos adolescentes sem comorbidades. Nesta terça, os jovens de 17 anos serão vacinados e na quarta-feira (29/9) é a vez do público de 16 anos.



Até o momento, a cidade já imunizou 105.932 pessoas com a primeira dose, que corresponde a 70,93% da população com mais de 12 anos. Já com a segunda dose ou dose única foram 53.317 pessoas vacinadas ou 35,70% da população. Já receberam a terceira dose, de reforço, 302 pessoas.