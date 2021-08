Veja quais bairros de Ibirité são os mais perigosos durante chuvas

Em janeiro de 2020 houve diversos deslizamentos em Ibirité: Plano de Contingência quer evitar novas tragédias (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A Press)

As chuvas do começo do ano de 2020 foram as mais intensas da história de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Na época, cerca de 500 famílias ficaram desalojadas devido a inundações e deslizamentos tiraram a vida de seis pessoas . Para evitar novas tragédias, um estudo realizado pela Defesa Civil relacionou 14 bairros do município com risco e traçou um plano de contingência para o período chuvoso do final deste ano.



Já em baixadas com ocupações nas áreas planas, são comuns inundações e alagamentos. Atingindo, então, moradias, vias e estabelecimentos comerciais.



Nesta terça-feira (31/8) foi apresentado em Ibirité o “Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil, para o período chuvoso 2021/2022”. As diretrizes têm o objetivo de rápida tomada de decisões na resposta a emergências e desastres. Um detalhado diagnóstico foi realizado para detectar e classificar áreas propícias para deslizamentos, inundações bruscas, enxurradas e processos geológicos ou hidrológicos.

O plano mapeou escolas da região que serão preparadas para receber possíveis desabrigados (foto: Prefeitura de Ibirité/Divulgação)



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Polícia Civil deram apoio no processo. O documento foi desenvolvido a partir da análise das avaliações dos eventos ocorridos, em especial no início dos anos de 2020 e 2021, por meio de mapeamentos de áreas de risco.



“As chuvas do começo de 2020 foram as mais intensas da história da cidade. Foram 800 milímetros apenas em janeiro do ano passado. Toda a população sofreu muito. Agora, com esse planejamento detalhado, realizado pela Defesa Civil, que envolve todas as secretarias da prefeitura, caso necessário, estaremos melhor preparados para agirmos com ainda mais agilidade”, disse o prefeito William Parreira.



Áreas de riscos de Ibirité





Segundo a Defesa Civil de Ibirité, um mapeamento completo da cidade foi realizado, identificando, por exemplo, os 14 principais bairros do município com riscos de inundação ou deslizamento. Envio de alertas serão dados aos moradores desses locais.



São eles:



• Cascata

• Dea Marly

• Durval de Barros

• Jardim da Rosas

• Los Angeles

• Marilândia

• Novo Horizonte

• Palmares

• Parque Elizabeth

• Petrolina

• Piratininga

• Redenção

• Vila dos Operários

• Vila Ideal



Em caso de necessidade, as famílias serão retiradas dos locais e levadas às escolas que já estão preparadas para acolher as pessoas. O plano mapeia as unidades que podem servir de abrigo, com descrição de estrutura e pessoas responsáveis; cenários possíveis e ações para cada um desses cenários.



Chuvas de 2019/2020 ainda assustam



No final de 2019 e início de 2020, fortes chuvas atingiram Belo Horizonte e a Região Metropolitana. Ibirité foi uma das cidades mais castigadas pelo temporal. Na ocasião, alguns bairros foram pontos de deslizamentos de terra.



Em decorrência dos efeitos da natureza, casas que se encontravam nas encostas cederam ao temporal. Seis pessoas morreram devido às chuvas que atingiram a cidade. No total, cerca de 500 famílias ficaram desabrigadas.



Para as famílias que ficaram sem casas, a prefeitura de Ibirité ofereceu o auxílio aluguel. Desde então, houve o empenho para a construção de um conjunto habitacional, com 208 apartamentos, para atendê-los. As unidades habitacionais já foram sorteadas e entregues, no dia 10 de agosto



A demais famílias que ficaram desabrigadas seguem recebendo o auxílio aluguel, mas a prefeitura informou que já está viabilizando outras 200 unidades habitacionais, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) .