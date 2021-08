Famílias que perderam parentes e casas em Ibirité recebem apartamentos

Conjunto habitacional foi entregue nesta terça-feira (10/8) a famílias que perderam casas para as fortes chuvas do ano passado (foto: Marcos Vinícios Mendonça/Divulgação) dor de recomeço - como o próprio define - após o desmoronamento causado pelas chuvas em Ibirité, no dia 24 de janeiro do ano passado. de perder toda a família em um desabamento de terra que destruiu a própria casa em 2020 nunca vai passar para Samuel Oliveira Santos, de 26 anos. A partir desta terça (10/8), no entanto, o mecânico de ar-condicionado terá um- como o próprio define - após o desmoronamento causado pelasem, no dia 24 de janeiro do ano passado. Samuel foi um dos presentes na cerimônia realizada pela prefeitura de Ibirité, nesta terça, para entregar 208 apartamentos, situados no bairro Eldorado, conhecido como Lajinha. O conjunto habitacional ganhou o nome em memória de Antony Oliveira, um dos filhos do Samuel, na época com apenas seis meses, morto no soterramento do ano passado. LEIA MAIS 13:38 - 24/01/2020 Três pessoas morrem soterradas em deslizamento de terra em Ibirité

Ao conhecer sua nova moradia, Samuel diz ter sentido saudade, mas também alegria. “Dá um sentimento de saudade por não tê-los aqui, mas também me dá alívio. Não só por mim, mas por todas as famílias que necessitavam de uma casa própria", afirma.

'Novo começo'

Neste primeiro momento foram entregues 208 unidades habitacionais para famílias que perderam as casas durante as fortes chuvas que atingiram Ibirité entre o final do ano de 2019 e o início do ano passado. Um representante de cada família esteve presente e a definição de qual apartamento pertenceria à família foi feita por meio de sorteio.

Antony Oliveira, morto com apenas 6 meses em tragédia de desabamento, foi homenageado: conjunto habitacional tem o nome dele (foto: Marcos Vinícios Mendonça/Divulgação)



As obras foram executadas com recursos do município, viabilizados por meio de decreto de calamidade pública para a execução de obras emergenciais.



“Este é o primeiro empreendimento habitacional da história de Ibirité que entrega moradias, de forma gratuita à população. Sinto-me muito feliz em poder fazer isso por essas famílias que perderam quase tudo, e que agora têm a oportunidade de um novo começo, com dignidade e segurança”, disse o prefeito William Parreira (Avante).



Os apartamentos têm 43m², possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma vaga de estacionamento.

Novos lares





No total, 498 famílias ficaram desabrigadas devido às chuvas daquele ano. Com a entrega dos 208 apartamentos, as demais 290 famílias seguirão recebendo o auxílio aluguel.

Segundo a prefeitura, os recursos para a construção de um novo empreendimento já está sendo buscado, com 200 unidades habitacionais, que deve ser entregue até o final do ano de 2024. Outros 208 apartamentos serão construídos com verbas do PAC, no Barreirinho.