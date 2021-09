Ibirité: veja quando adolescentes de 17 anos devem se vacinar contra COVID

Na semana que vem, Ibirité começará a vacinar contra a COVID-19 os adolescentes sem comorbidades (foto: Marcos Vinicios Mendonça/Divulgação)

Os adolescentes de 17 anos que não possuem comorbidades ou deficiência permanente serão vacinados contra a COVID-19, em Ibirité, a partir da próxima terça-feira (28/9). Antes, a cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte aplica, nesta semana, a segunda dose em públicos diversos.



Nesta quinta-feira (23/9), serão aplicadas as segundas doses em pessoas de 49 anos que tenham recebido a vacina da Pfizer. Já as pessoas de 25 anos completarão a imunização na sexta-feira (24/9), desde que tenham recebido a vacina da CoronaVac.



Já na próxima semana será aplicada a dose de reforço em imunossuprimidos e com comorbidades, com 18 anos ou mais, que tenham recebido a 2ª dose de qualquer uma das vacinas em período maior que 28 dias. Para este público, o atendimento será apenas na UBS Central (Rua Manoel José Campos, 40, Centro).



A secretária de Saúde de Ibirité, Carina Bitarães, faz a convocação da população. “É importante que as pessoas não deixem de se vacinar, e de completar o esquema vacinal, conforme convocação da prefeitura ou data agendada no cartão de vacina. Quanto antes todos estiverem imunizados, mais rápido venceremos essa pandemia”.



Documentos exigidos





Documentos exigidos para pessoas com comorbidades; grávidas e puérperas com ou sem comorbidades se imunizarem: laudo médico, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo (ou CID da doença ou condição de saúde); CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado, em versão original, emitido no máximo 12 meses antes da data do cadastro - deve conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível.





Pessoas com deficiência permanente, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), devem levar também um documento que esteja de acordo ao conceito de deficiência permanente adotado pelo PNOV, como:





laudo médico que indique a deficiência;

cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência;

documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;

documento oficial de identidade com a indicação da deficiência

ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência



Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto independente da evolução da gestação) com comorbidades devem apresentar declaração de nascido vivo - DNV; certidão de nascimento ou óbito.



Para dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato com o setor de imunizações da secretaria municipal de Saúde de Ibirité pelo telefone: (31) 2010-3851, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.



Cronograma da vacinação em Ibirité:



Quinta-feira (23/9): 2ª dose para pessoas de 49 anos, que tenham recebido a vacina da Pfizer

Local: em todas as UBSs



Sexta-feira (24/9): 2ª dose para pessoas de 25 anos, que tenham recebido a vacina da CoronaVac

Local: em todas as UBSs



Segunda-feira (27/9): 3ª dose para imunossuprimidos, maiores de 18 anos, que tenham recebido a 2ª dose de qualquer uma das vacinas em período maior que 28 dias

Local: apenas a UBS Central



Terça-feira (28/9): pessoas com 17 anos, sem comorbidades

Local: em todas as UBSs, exceto a UBS Central