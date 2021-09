Veja onde adolescentes serão vacinados em Minas e o calendário de BH

Adolescentes de Minas Gerais serão contemplados com primeira dose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Depois de completar a vacinação para pessoas maiores de 18 anos, cidades de Minas Gerais darão mais um passo importante em busca da prevenção e controle da expansão do coronavírus. Agora, será a vez dos adolescentes receberam a primeira dose, o que representa uma esperança a mais da vida voltar ao normal aos poucos. Ao mesmo tempo, BH divulgou neste domingo (12/9) os endereços das aplicações da semana.

Por ainda não terem completado 18 anos, os adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável na hora da vacinação. Vários municípios do estado mais avançados no processo de imunização já começaram a aplicar as doses para adolescentes.

Grande BH





A vizinha Contagem começa nova etapa. Os adolescentes de 12 a 17 anos que têm doenças crônicas podem procurar os postos de vacinação das 8h às 16h para receber a primeira dose . Eles serão vacinados com a dose da Pfizer, que é a autorizada pelo Ministério da Saúde até o momento. Para vacinar contra a COVID-19, as pessoas com comorbidades precisam comprovar a condição de saúde.





Foi definida uma ordem de prioridade para receber o imunizante na cidade: deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas; gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto; e pessoas privadas de liberdade.

Região Central





Sete Lagoas é outra cidade que vacinará os adolescentes nessa semana. A imunização na cidade da Região Central de Minas será das 9h às 15h, no Ginásio Coberto (Praça da Feirinha, Centro), a pé. Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até as 14h30 e o uso de máscara é obrigatório.

Triângulo Mineiro

Uberaba, no Triângulo Mineiro, já está com o processo mais adiantado. Nesta segunda-feira (13/9), a prefeitura dará continuidade à vacinação de adolescentes de 14 e 15 anos. A vacinação dos adolescentes ocorre na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) e Shopping Uberaba, das 8h30 às 16h.

Vale do Jequitinhonha





Duas cidades do Vale do Jequitinhonha também começam a vacinas o público de 12 a 17 anos : Franciscópolis e Bandeira. No caso de Franciscópolis, a aplicação das doses acontece das 17h às 20h na Unidade Básica de Saúde do município, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 156. O horário foi escolhido por causa do trabalho dos pais dos adolescentes, que precisam acompanhar os garotos e garotas durante a imunização.





Em Bandeira, por sua vez, a imunização será agendada pelos agentes comunitários de saúde para todos os adolescentes entre 12 e 17 anos com doenças crônicas para evitar aglomerações, mas a prefeitura anunciou que vacinação vai acontecer na quarta-feira (15/9), das 8h às 11h na Unidade Básica de Saúde (UBS) Timorante, que fica na Rua Benjamin Sousa Rocha, 29, na Zona Rural, e das 13h às 17h na UBS da sede, que fica na Rua Professora Arlete Campanha, 1.



BH aplica terceira dose

Já a prefeitura de Belo Horizonte começou a vacinação de adolescentes com comorbidades, além de grávidas e lactantes e com deficiência permanente. Cerca de 5 mil pessoas serão imunizados no público-alvo.





O município aplicará nesta segunda-feira a terceira dose em idosos de 79 a 81 anos. Os cidadãos 27, 28 e 55 anos são convocadas para completar o esquema vacinal com a segunda dose.





Veja o calendário e confira os endereços:

segunda-feira (13/9) : dose de reforço para idosos de 81 a 79 anos que já tomaram a segunda dose. Veja os endereço AQUI;





: dose de reforço para idosos de 81 a 79 anos que já tomaram a segunda dose. Veja os endereço AQUI; terça-feira (14/9) : segunda dose para pessoas de 28 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Veja os endereço AQUI. Só poderão tomar a segunda dose no dia 14 setembro as pessoas de 28 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 21 de setembro ;





: segunda dose para pessoas de 28 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Veja os endereço AQUI. ; quarta-feira (15/9) : segunda dose para pessoas de 27 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Veja os endereço AQUI. Só poderão tomar a segunda dose no dia 15 setembro as pessoas de 27 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 22 de setembro;





: segunda dose para pessoas de 27 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Veja os endereço AQUI. quinta-feira (16/9): segunda dose para pessoas de 55 anos. Veja os endereço AQUI. Só poderão tomar a segunda dose no dia 16 setembro as pessoas de 55 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 23 de setembro.





O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.