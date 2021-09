Contagem começa a vacinar adolescentes e aplicar 3ª dose contra COVID

Vacinação para adolescentes e 3ª dose começam nesta semana em Contagem (foto: Fábio Silvia/Prefeitura de Contagem)

Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começa nesta segunda-feira (13/9) a nova fase da campanha de imunização contra COVID-19 para adolescentes e o reforço de dose para idosos acima de 90 anos.

Os adolescentes de 12 a 17 anos que têm doenças crônicas podem procurar os postos de vacinação das 8h às 16h (veja endereços abaixo). Eles serão vacinados com a dose da Pfizer, que é a autorizada pelo Ministério da Saúde até o momento. Para vacinar contra a COVID-19, as pessoas com comorbidades precisam comprovar a condição de saúde.

Foi definida uma ordem de prioridade para quem deve receber a vacina: Deficiência permanente

Pessoas com doenças crônicas

Gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto

Pessoas privadas de liberdade É obrigatória a presença de pais ou responsáveis legais. Além dos documentos do adolescente, também é preciso levar um comprovante de endereço no nome do responsável. Vacinação para idosos Já a terceira dose (ou dose de reforço) da vacina contra COVID-19 para idosos será aplicada para aqueles que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), nos locais, ou então para quem tem condições de ir aos pontos de vacinação (que podem diferentes, conforme lista abaixo). A pessoa deve ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses para receber o reforço. As unidades ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Veja os pontos de vacinação para adolescentes

Regional Eldorado

CSU Eldorado – Rua Portugal, 50 – Eldorado

UBS Água Branca – Avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca

UBS Jardim Eldorado – Rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado

UBS Parque São João – Rua Sete, 54 – Parque São João

Regional Industrial

UBS Jardim Industrial – Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

UBS Vila Diniz – Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

Regional Nacional

UBS Amendoeiras – Rua Seis, 52 – Vale das Amendoeiras

Regional Petrolândia

UBS Petrolândia I – Rua Refinaria Gabriel Passos, 287 – Petrolândia

Regional Ressaca

UBS São Joaquim – Rua Rubi, em frente ao n° 803 – São Joaquim

Regional Riacho

UBS Sesc – Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho

Regional Sede

UBS Maria da Conceição – Rua Pará de Minas, s/n – Bairro Santa Edwirges

Regional Vargem das Flores

UBS São Judas Tadeu – Rua VL 7, s/n, Nova Contagem

UBS Darcy Ribeiro – Rua João Luiz Faria, 166, Darcy Ribeiro

Veja os pontos de vacinação para idosos acima de 90 anos