Vacina para adolescentes começa nesta semana em cidades de MG

Veja o calendário de vacinação em algumas cidades dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A campanha de imunização contra a COVID-19 continua esta semana em Minas Gerais, mas também já chegando aos adolescentes, conforme o avanço do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal.

A partir de quarta-feira (15/9), todos os municípios já podem, oficialmente, começar a imunizar os jovens. Mas, em algumas cidades mineiras, o processo já começou. Em outras, os anúncios feitos neste final de semana apontam para o que deve acontecer a partir de agora.

É importante ressaltar que, por serem menores de idade, os adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável na hora da vacinação.

Os dados do Vacinômetro e de confirmações e mortes por COVID-19 foram consultados neste domingo (12/9) pelo Estado de Minas junto às fontes estaduais.

Bandeira

A imunização será agendada pelos agentes comunitários de saúde para todos os jovens entre 12 e 17 anos com doenças crônicas para evitar aglomerações, porém a prefeitura anunciou que vacinação vai acontecer na quarta-feira (15/9), das 8h às 11h na Unidade Básica de Saúde (UBS) Timorante, que fica na Rua Benjamin Sousa Rocha, 29, na Zona Rural, e das 13h às 17h na UBS da sede, que fica na Rua Professora Arlete Campanha, 1.

Bandeira já imunizou 69,28% da população com a primeira dose da vacina. Até agora, 28,92% receberam a segunda dose ou dose única. O município tem 478 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia, com 10 mortes.

Franciscópolis

A cidade vai vacinar, a partir desta segunda-feira (13/9) os jovens entre 12 e 16 anos com doenças crônicas, e todos os maiores de 17 anos (é a primeira cidade de MG que anuncia vacinação de adolescentes sem comorbidades).

A vacinação acontece das 17h às 20h na Unidade Básica de Saúde do município, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 156. O horário foi escolhido por causa do trabalho dos pais dos adolescentes, que precisam acompanhar os jovens durante a imunização.

A cidade tem 312 casos confirmados de COVID-19 desde março do ano passado, com 3 mortes. Até agora, 62,5% de toda a população da cidade que pode receber a vacina contra o coronavírus foi imunizada com a primeira dose. A cobertura na segunda dose e dose única está em 28,3%.