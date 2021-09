BH completa 1ª dose de adultos; jovens de 18 anos comemoram vacina

Estudante Alice Ferreira Braga, de 18 anos, comemora vacinação (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)









Para quem completou o último ano escolar dentro de casa e iniciou a faculdade no desafio do ensino remoto, a vacina é esperança de próximos encontros em breve. “As coisas vão continuar sendo diferentes, vai demorar um pouco para normalizar, mas daqui pra frente vai dar tudo certo”, acredita Alice.



Fila para vacinação no posto drive thru da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Emoção garantida

Diante de mudanças na rotina e isolamento social necessário para conter a pandemia do novo coronavírus, tomar a vacina também é um gesto carregado de emoção, sobretudo para a última faixa etária de adultos que esperou nove meses na fila (desde o início da campanha, em janeiro deste ano). É como conta a estudante Isadora Alvarenga Garcia:





“Um momento muito emocionante que eu não sabia que ia chegar e quando chega é muito prazeroso. É confortante diante da situação”, comemora. Isadora está no último ano do ensino médio e só voltou no mês passado a ver os colegas devido à flexibilização que permite o ensino híbrido nas escolas.





Belo-horizontinos decompartilharam, neste sábado (4/9), a sensação de alívio ao tomar a primeira dose dacontra a COVID-19. Logo cedo, filas se formaram no posto da Universidade Federal de Minas Gerais (), do tipo drive thru – em que as pessoas são vacinadas dentro de automóveis –, na Região da Pampulha.