COVID-19: Minas contabiliza cinco casos da variante Mu; veja cidades

Guanhães recebeu a informação dos exames no dia 23 de agosto, tornando a informação pública no dia seguinte. Já Virginópolis confirmou o terceiro caso da variante colombiana no dia 25 do mesmo mês.





Não foi informado se os cinco casos foram importados. Por isso, ainda não é possível dizer se há transmissão comunitária da Mu em Minas.

Variante de interesse

A variante Mu, que também pode ser identificada como B.1.621, foi classificada como "variante de interesse" pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A cepa surgiu pela primeira vez na costa Atlântica colombiana, em janeiro, e, atualmente, já foi identificada em mais de 43 países.





A OMS afirma que a variante Mu pode ter mutações que apresentariam resistência às vacinas. No entanto, estudos estão sendo realizados para entender melhor os efeitos da cepa.

