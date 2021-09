Ocupação das UTIs para COVID-19 diminui e se afasta da zona de alerta em BH

Avanço da vacinação mantém COVID-19 controlada em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 18/08/2021)

A ocupação dos leitos de UTI para atender aos pacientes com COVID-19 diminuiu em Belo Horizonte nesta sexta-feira (3/9). Portanto, o indicador se afastou da zona de alerta da escala de risco. O percentual recuou de 49,9% para 45,6%, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura.

O total de vagas do tipo permanece o mesmo do balanço anterior: 537, na soma entre as redes pública e privada. Dessa maneira, uma queda no número de internados com a doença puxou a taxa para baixo.

Nas enfermarias, por outro lado, houve aumento do percentual: de 30,7% para 32,9%, exatamente com a mesma oferta de leitos do balanço anterior. Ainda assim, a taxa permanece no patamar de controle.

Também está no nível menos grave a transmissão do novo coronavírus. O RT reduziu de 0,95 para 0,94: em média, são 94 novos casos para cada 100 diagnósticos da doença na capital mineira.



Vacinação



BH registrou mais 32.610 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta sexta: 20.436 de primeira dose e 12.173 de segunda. Houve apenas uma aplicação da vacina da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de desempenho único.



Agora, BH soma 1.883.856 aplicações de primeira dose, 965.244 de segunda e 58.855 de dose única. Segundo a prefeitura, 82,7% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 43,6% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Neste sábado (4/9), a prefeitura imuniza aqueles de 18 anos pela primeira vez.

Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:

469.084 idosos acima de 60 anos

249.418 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

15.291 gestantes e puérperas

203.076 trabalhadores da saúde

19.896 servidores da segurança pública

70.633 profissionais da educação

856.458 entre 19 e 59 anos

432.999 idosos acima de 60 anos

183.582 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.956 gestantes e puérperas

178.444 trabalhadores da saúde

15.620 servidores da segurança pública

55.737 trabalhadores da educação

58.855 pessoas entre 19 e 59 anos (dose única)

95.906 pessoas entre 20 e 59 anos (outras fórmulas)

Casos e mortes

Já com a segunda injeção se imunizaram:A cidade recebeu 3.356.546 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.Pelo quinto boletim seguido, o sistema do SUS apresentou instabilidade nesta sexta. Assim, os números continuam os mesmos do balanço anterior: 270.914 diagnósticos e 6.539 mortes.