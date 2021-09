COVID: BH aplica 2ª dose em pessoas de 32 e 33 anos na próxima semana

Para que os usuários possam tomar a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF (foto: Leandro Couri/EM/ DA Press)

- Dia 4, sábado: pessoas de 18 anos completos até 4 de setembro (considerando que o público de 17 anos só pode ser imunizado com a vacina da Pfizer) e segunda dose para caminhoneiros





- Dia 5, domingo: não haverá vacinação





- Dia 6, segunda-feira: primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, completos até 6 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes; segunda dose para pessoas de 33 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias

- Dia 7, terça-feira: não haverá vacinação





- Dia 8, quarta-feira: segunda dose para pessoas de 32 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias; primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos, completos até 8 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes





- Dias 9 e 10, quinta e sexta-feira: segunda dose para gestantes e puérperas sem comorbidades. Só poderão tomar a segunda dose nos dias 9 e 10 de setembro as gestantes e puérperas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até os dias 16 e 17 de setembro.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai concluir o esquema vacinal de pessoas de 32 e 33 anos, gestantes e puérperas sem comorbidades na próxima semana. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3/9).Para que os usuários possam tomar a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.Leia também: BH inicia vacinação de adolescentes com comorbidades e grávidas O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira.Vale lembrar que os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.