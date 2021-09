COVID: veja qual município do Vale do Aço está mais avançado na vacinação

Segunda dose da vacina é fundamental pra imunização, reforçam especialistas (foto: Layara Andrade) Os quatro municípíos que compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço já aplicaram, juntos, mais de 420 mil doses contra COVID-19. Um deles já está imunizando adolescentes, enquanto outro ainda está nas pessoas de 31 anos. Uma cidade atingiu mais de 65% da população, enquanto outra nem passou da metade... Afinal, qual está mais avançado?

A médica infectologista e referência técnica em COVID-19 no município de Ipatinga, Carmelinda Lobato, tem a resposta: vacinar a maior parte da população mesmo que com apenas uma dose. Ela afirma que estudos mais atualizados fazem essa definição.

“Isso já confere uma imunidade que é protetiva, tanto para o risco de contágio, quanto para a evolução das formas graves”, explica a médica.

Mas nunca é demais reforçar: é essencial que todos tomem a segunda dose! “É ela que vai garantir a imunização mais sustentada e mais adequada para proteger da doença”, ressalta a infectologista.

Apenas a segunda dose garante a resposta imunológica para proteger as pessoas da evolução das formas mais graves da doença e evita, assim, um colapso no serviço de saúde com hospitalizações.

Mas qual é o mais avançado no Vale do Aço?

Voltando ao questionamento principal desta reportagem... Se o parâmetro mais importante, segundo Carmelinda Lobato, para identificar o quão avançada está uma localidade na vacinação contra COVID-19, qual é o município mais avançado no Vale do Aço?

Timóteo!

Mesmo com Ipatinga tendo imunizado 165 mil pessoas com a primeira dose e já estar vacinando adolescentes de 12 a 17 anos, Timóteo tem o maior percentual da população já segura com a primeira aplicação. A diferença, aliás, é pequena: 65,9% em Timóteo ante 62,5% em Ipatinga.

Confira o raio X das quatro cidades do Vale do Aço:

Ipatinga

Faixa etária da vacinação: adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e outros grupos

1ª dose: 165.849 (62,5% da população)

2ª dose e dose única: 61.726 (23,3%)

População total: 265.409 (IBGE 2020)

Dados divulgados em 02/09/2021 Timóteo

Faixa etária: acima de 18 anos

1ª dose: 59.666 (65,9%)

2ª dose e dose única: 21.268 (23,5%)

População total: 90.568 (IBGE 2020)

Dados divulgados em 30/08/2021

Coronel Fabriciano

Faixa etária: 29, 30 e 31 anos

1ª dose: 54.246 (49,2%)

2ª dose e dose única: 37.214 (33,8%)

População total: 110.290 (IBGE 2020)

Dados divulgados em 02/09/2021

Santana do Paraíso

Faixa etária: 20 a 24 anos

1ª dose: 18.341 (51,9%)

2ª dose e dose única: 5.695 (16,1%)

População total: 35.369 (IBGE 2020)

Dados divulgados em 02/09/2021

O curioso é que três cidades diferentes lideram parâmetros diferentes: Ipatinga aplicou o maior número absoluto de doses e está mais avançada na faixa etária; Coronel Fabriciano tem o maior percentual da população plenamente imunizada (com segunda dose ou dose única) e Timóteo, o maior percentual da população com a primeira dose.

E por que existem essas diferenças?





O médico especialista em saúde pública e ex-profissional da rede pública do município de Coronel Fabriciano, Lucas Bifano, explica alguns fatores para a diferença no avanço das faixas etárias nas quatro cidades.