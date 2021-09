BH diminui oferta, e ocupação dos leitos de UTI fica a um passo do alerta

Redução de leitos em hospitais privados provocou aumento da ocupação das UTIs em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 cresceu e está a um passo do patamar de alerta em BH, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura nesta quinta (2/9). Conforme o balanço, o indicador saiu de 47,2% para 49,9%.

O crescimento da taxa está ligado à diminuição da oferta de camas do tipo nos hospitais particulares da capital mineira na comparação entre dois últimos balanços: de 279 para 254. Esse fator provocou uma elevação do percentual de uso das UTIs nesses equipamentos de saúde: de 33,7% para 39%.Para efeito de comparação, a prefeitura registrou queda na ocupação da terapia intensiva para COVID-19 nos hospitais do SUS: 60,4% para 59,7%. Nessas unidades, a oferta de camas continua em 283, a mesma do levantamento anterior.

A redução de leitos na rede suplementar acontece pela diminuição da demanda de pacientes com o avanço da vacinação. Portanto, os hospitais deslocam camas para outras alas dos hospitais para atender outras doenças.



Por outro lado, a ocupação dos leitos de enfermaria recuou em BH: 33,9% para 30,7%. Esse percentual considera as camas das redes privada e pública. O indicador está no patamar de controle desde 25 de julho – 29 boletins em sequência.

A transmissão do novo coronavírus vinha de quatro altas consecutivas, mas ficou estável nesta quinta. O RT continua em 0,95, dentro do nível menos grave.



Portanto, 95 pessoas se tornam vítimas da pandemia a cada 100 casos confirmados de COVID-19 na cidade, em média.

Casos e mortes

Vacinação

469.044 idosos acima de 60 anos

249.321 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

15.227 gestantes e puérperas

203.072 trabalhadores da saúde

19.896 servidores da segurança pública

70.631 profissionais da educação

836.229 entre 20 e 59 anos

432.787 idosos acima de 60 anos

176.511 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.938 gestantes e puérperas

178.024 trabalhadores da saúde

15.542 servidores da segurança pública

54.970 trabalhadores da educação

58.854 pessoas entre 20 e 59 anos (dose única)

92.299 pessoas entre 20 e 59 anos (outras fórmulas)

Pelo quarto boletim seguido, o sistema do SUS apresentou instabilidade nesta quinta. Assim, os números continuam os mesmos do balanço anterior: 270.914 diagnósticos e 6.539 mortes.BH registrou mais 26.910 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta quinta: 5.980 de primeira dose e 20.924 de segunda. Houve aplicação de seis vacinas da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de desempenho único.Agora, BH soma 1.863.420 aplicações de primeira dose, 953.071 de segunda e 58.854 de dose única. Segundo a prefeitura, 81,8% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 43,1% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:A cidade recebeu 3.339.186 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

