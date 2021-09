Adolescentes recebem a vacina contra a COVID-19 em Nanuque

Maynne Trindade, de 17 anos, recebeu a primeira dose da vacina Pfizer, em Nanuque (foto: Divulgação Prefeitura Nanuque)



A vacina contra a COVID-19 chegou para adolescentes de Nanuque, na Região Nordeste de Minas. Nesta quinta-feira (02/9), os adolescentes com 16 e 17 anos de idade receberam a vacina da Pfizer. A vacinação foi realizada na modalidade drive-thru, com pais ou responsáveis acompanhando os jovens.

Juliana Trindade, que levou sua filha Maynne, de 17 anos, se emocionou ao vê-la recebendo o imunizante. “Fico muito agradecida ao ver que minha filha recebeu a vacina. E lamento pelas mães que não puderam ter essa alegria, mães que perderam filhos jovem para essa doença”, disse.

Amanhã, a intenção da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é vacinar os jovens com idade entre 15 e 14 anos. E na segunda-feira, a SMS já preparou as doses para as crianças com idades entre 13 e 12 anos.

Ricardo Viana, secretário municipal de Saúde de Nanuque, explicou que a vacinação de crianças e adolescentes teve a sua dinâmica de atendimento orientada pelo Ministério Público de Nanuque, e utiliza a vacina Pfizer, recomendada para esse público.