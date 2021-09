Vacinação faz Minas atingir menor média de mortes desde janeiro

Tendência de queda nos números da COVID-19 ocorre por causa da vacinação, crava professor (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press ) Minas Gerais atingiu a menor média móvel de mortes causadas por COVID-19 desde o dia 7 de janeiro deste ano. É o que aponta a pesquisa semanal da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), divulgada nessa segunda-feira (30/8). O motivo, crava o autor do levantamento, é a vacinação.

Os dados divulgados pelo estudo se baseiam no Painel de Monitoramento, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), e mostram que a média móvel diária registrada na última semana de agosto foi de 66 óbitos.

O número só não é mais baixo do que o registrado ao fim da primeira semana deste ano, no dia 7 de janeiro, quando a média móvel diária de mortes por COVID-19 foi de 64.

Veja os números relativos à última semana de agosto, publicados na segunda-feira (30/8):

Tabela mostra médias móveis diárias registradas na semana entre 24 e 30 de agosto (foto: Reprodução/Unifal)

O levantamento da Unifal aponta que, mesmo com as taxas menores nesses indicadores, ainda há muita oscilação nos números da COVID-19 no estado.

Isso indica, segundo o professor, que a pandemia não está controlada, independentemente do efeito da variante Delta, que, segundo os dados do estudo da Unifal, ainda é pequeno.

Sul de Minas

A média móvel diária de novos casos de COVID-19 no Sul de Minas ficou em 373, a menor já registrada desde o dia 16 de dezembro de 2020. A região do estado mineiro compreende 154 municípios.

Outro destaque foi a diminuição no índice de óbito por internação, também no Sul mineiro, o que refletiu em todas as regionais da área, exceto a de Pouso Alegre.

Os dez municípios com maior número de habitantes no Sul mineiro registraram tendência de queda na incidência de novos casos nesta última semana.

O número de novas internações também registrou queda. A exceção ficou por conta de Lavras, Itajubá, Três Corações e Três Pontas, que tiveram aumento no início da semana. O destaque negativo foi Itajubá, que, pela terceira semana consecutiva, teve aumento nesses indicadores.

Em relação ao número de óbitos, a região Sul também registrou tendência de queda, com exceção de Pouso Alegre, Passos e Itajubá, onde o índice teve aumento.

Números totais da pandemia

Em Minas Gerais, foram registrados 2.073.221 casos da doença e 53.167 óbitos. De acordo com a SES-MG, 1.981.125 pessoas se recuperaram e 38.929 estão em acompanhamento.

Na região Sul do Estado, são 298.099 casos e 7.191 mortes confirmadas pela SES-MG – ao todo, são 287.090 pessoas recuperadas da COVID-19 e 3.818, acompanhadas.