Minas Consciente: 13 das 14 macrorregiões seguem na onda verde

Minas Gerais bateu a marca de 19.021.606 milhões de doses das vacinas contra a covid-19 já aplicadas na população (foto: Governo de Minas/ divulgação)

Com o avanço da vacinação contra a COVID-19, a taxa de incidência da doença caiu 10% nos últimos dias no estado e a as macrorregiões do estado se mantêm estáveis no Minas Consciente, plano criado para a retomada gradual e segura da economia. As informações foram divulgadas pelo governo do Estado nesta quinta (2/9).Ou seja, as macrorregiões não sofrerão mudança nos patamares de risco estabelecidos em relação há uma semana. Assim, seguem na onda verde, a mais flexível do plano, as macrorregiões Triângulo do Norte, Nordeste, Leste, Centro, Centro-Sul , Oeste, Sul, Sudeste, Vale do Aço, Jequitinhonha, Norte e Noroeste.Apenas o Triângulo do Sul permanece na onda amarela.Portanto, os números do sistema SUSFácilMG mostram que 15 pessoas em todo estado estavam na fila para um leito de UTI às 7h30 desta quinta-feira. Outras 95 aguardavam vagas para leitos de enfermaria.Minas Gerais bateu a marca de 19.021.606 milhões de doses das vacinas contra a COVID-19 já aplicadas na população.Entre as pessoas acima de 18 anos, a cobertura vacinal da primeira dose chega a 80,38%. Já a da segunda dose e/ou dose única está em torno de 35,67%."A incidência da doença hoje é igual ao pico de 2020. Estamos batendo, agora, com tendência de queda. A grande diferença é que naquele momento ainda não tínhamos vacina. Atualmente, as notificações estão em baixa, o que indica que menos pacientes estão procurando atendimento médico", explica Fábio Baccheretti.O secretário Fábio Baccheretti lembra que boa parte das cidades de Minas Gerais já está vacinando pessoas com 18 anos e destaca que a expectativa é que em setembro sejam imunizados os adolescentes.Além disso, idosos que tomaram a vacina há mais de seis meses devem receber a dose de reforço em setembro. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) calcula 300 mil pessoas nessa faixa. Até o momento, o reforço será dado a idosos com mais de 80 anos e pessoas imunossuprimidas.

