Uberaba aguarda orientação do estado para iniciar vacinação de adolescentes

A liberação da aplicação da terceira dose já começou na cidade nessa quarta-feira (1/9), inicialmente em idosos asilados.

Por outro lado, a Secretaria de Saúde de Uberaba questiona o estado devido ao atraso de uma nota técnica com relação aos critérios da vacinação de adolescentes, entre 12 e 17 anos, bem como a falta ainda de uma data para esta liberação.

A expectativa da Saúde de Uberaba é que o estado envie a nota técnica orientando todo o procedimento até o feriado de 7 de setembro.

A coordenadora da vacinação em Uberaba, Ana Vera Abdanur, disse à Rádio JM que a única sinalização do estado é que, possivelmente, à priorização do início desta etapa da vacinação será em adolescentes com comorbidades.

Após a reclamação de Uberaba que o estado está em atraso sobre a decisão de como serão os critérios da vacinação dos jovens entre 12 e 18 anos, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Sem passar uma data de início desta nova etapa de imunização, a Pasta informou que, neste momento, uma minuta da deliberação está em discussão no Centro de Operações de Emergência e Saúde (COES-Minas) COVID-19 e com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde Minas Gerais (COSEMS) para, oficialmente, orientar os municípios sobre o início da imunização dos adolescentes entre 12 e 17 anos e início da aplicação da dose de reforço.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



“Importante frisar que só poderão avançar para esta etapa da vacinação, aquelas cidades que já imunizaram todos os adultos acima de 18 anos. Nestes locais, caso haja reserva técnica do imunizante da Pfizer, a orientação será analisar os dados epidemiológicos e assistências para iniciar a vacinação de adolescentes, de forma escalonada por faixa etária descendente, ou iniciar a aplicação da dose de reforço para o público alvo dessa estratégia”, informou a SES-MG.Segundo a secretaria estadual, são constantes as análise dos documentos técnicos sobre a vacinação contra a COVID-19, emitidos pelo Ministério da Saúde e, afirma que já elaborou uma proposta abordando a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos e também sobre a dose de reforço (D3) nos casos elegíveis.“Após findada as doses da reserva técnica dos municípios, a continuidade de atendimento destes públicos está condicionada ao envio de doses pelo Ministério da Saúde, bem como disponibilidade de vacinas no mercado mundial e as evidências científicas relacionadas à estratégia. É importante ressaltar que a SES-MG tem adotado estratégias para acelerar a imunização e que todas as ações desenvolvidas seguem as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO), do Ministério da Saúde”, finalizou a nota.