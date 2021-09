Homem tranca cachorro de ex-namorada no banheiro e coloca fogo

Banheiro ficou destruído, mas o cão conseguiu fugir e já está recuperado (e com novo lar) (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos suspeito de colocar fogo no cachorro da ex-namorada em Poços de Caldas, no Sul de Minas. De acordo com as investigações, ele admitiu ter trancado o animal no banheiro, jogado etanol no cão e ateado fogo. O cachorro sobreviveu e foi adotado por um estudante de veterinária. O autor foi preso nessa quarta-feira (1º/9).