Justiça condena homem a 19 anos de prisão por tentar matar a ex

Intolerância quase tirou vida de mulher em Perdões, no Centro-Oeste mineiro (foto: Reprodução/Pixabay)

Dados

Um homem foi condenado a 19 anos, 10 meses e cinco dias de prisão por tentar matar a ex-mulher em Perdões, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O crime aconteceu em 14 de fevereiro deste ano, e a sentença da Justiça saiu nessa quarta (1º/9).Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Luciano Calixto da Silva deu um tiro contra a ex por não aceitar o fim do relacionamento dos dois. A mulher segurava a filha no colo quando foi ferida.Ainda de acordo com o MPMG, a vítima só não morreu porque recebeu socorro rapidamente da mãe de Luciano. Além disso, o fato dele usar recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida de surpresa, pesou na sentença.A vítima tinha uma medida protetiva contra Luciano. Por ter a violado, o júri ainda o condenou a quatro meses e 10 dias de detenção.Luciano tem ao menos outras duas passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.Minas Gerais registra 180 ocorrências de feminicídio neste ano, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Dessas, em 98 as vítimas sobreviveram e em 82 perderam a vida.Só em BH são 12 ocorrências do tipo neste ano: quatro tentadas e oito consumadas.Em Perdões, onde Luciano deu um tiro na ex-companheira, são três ocorrências desde 2018, todas tentadas.