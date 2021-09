BH antecipa segunda dose em adultos de 56 anos nesta sexta; confira locais

Só poderão tomar a segunda dose no dia 3 de setembro as pessoas de 56 anos, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 10 de setembro

No momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a COVID-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias