COVID-19: BH tem alta em todos os indicadores e aplica mais 28 mil vacinas

Belo Horizonte teve alta nos três indicadores da COVID-19 nesta terça (31/8), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Ao mesmo tempo, cerca de 28 mil injeções contra a doença entraram para o balanço, e a cidade tem quase 80% do seu público-alvo imunizado com a primeira dose.

Apesar das altas, todos os dados principais da pandemia permanecem no patamar de controle da escala de risco. A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a virose cresceu de 46,6% para 48,2%.Já a taxa de uso das camas de enfermaria aumentou de 32,8% para 33,1%. Nos dois casos, a oferta de leitos se manteve a mesma do balanço anterior, portanto houve um aumento absoluto no número de pessoas internadas com a doença.

Já a transmissão do novo coronavírus sofreu a terceira alta em sequência: de 0,92 para 0,93. Portanto, 93 pessoas se tornam vítimas da virose, em média, a cada 100 diagnósticos em BH.

468.972 idosos acima de 60 anos

249.064 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

15.045 gestantes e puérperas

203.029 trabalhadores da saúde

19.893 servidores da segurança pública

70.610 profissionais da educação

792.581 entre 21 e 59 anos

431.658 idosos acima de 60 anos

169.909 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.938 gestantes e puérperas

176.901 trabalhadores da saúde

15.291 servidores da segurança pública

50.686 trabalhadores da educação

58.848 pessoas entre 28 e 59 anos (dose única)

70.451 pessoas entre 28 e 59 anos (outras fórmulas)

Pelo segundo dia consecutivo, a prefeitura não conseguiu atualizar o aumento real de casos de COVID-19 na cidade por instabilidades no sistema do Sistema Único de Saúde (SUS). A capital computa 270.808 diagnósticos: 6.531 mortes, 2.913 pessoas em acompanhamento e 261.373 recuperados.O total de vidas perdidas para a pandemia aumentou em nove: de 6.522 para os atuais 6.531.BH registrou mais 28.273 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta terça: 8.255 de primeira dose e 20.018 de segunda. Não houve aplicação de vacinas da Janssen (Johnson & Johnson), de aplicação única.Agora, BH soma 1.819.194 aplicações de primeira dose, 917.834 de segunda e 58.848 de dose única. Segundo a prefeitura, 79,9% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 41,6% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:A cidade recebeu 3.329.756 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.