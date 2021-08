Idoso de 80 anos morre vítima de surto de COVID-19 em asilo de Uberaba

O idoso de 80 anos era hipertenso e, antes de se contaminar com a COVID-19, estava em tratamento de anemia e úlcera gástrica. As informações foram passadas por Oscarina Silva, do Lar Lição de Vida, onde ocorreu o surto da doença.

Um idoso de 80 anos morreu na manhã desta terça-feira (31/8) em Uberaba. Ele é um dos 60 contaminados em surto de COVID-19 registrado em um asilo na cidade do Triângulo Mineiro. O senhor ficou internado durante oito dias na UTI do Hospital Regional José Alencar antes de falecer hoje.

Ao todo, de 59 idosos da instituição, 51 foram contaminados pelo vírus. Também testaram positivo para COVID-19 nove funcionários: dois da cozinha, seis cuidadoras e uma enfermeira. Todos fora vacinados com as duas doses.

De acordo com a chefe da Seção de Vigilância de Agravos da Secretaria de Saúde, Isabela Lacerda Rodrigues da Cunha, que acompanha a situação, cinco idosos seguem internados: quatro no Hospital Regional, sendo um em UTI, e o outro, na UTI do Hospital São Domingos.

Os idosos internados estão estáveis.

Surto

A instituição continua interditada pela Vigilância Sanitária para novas admissões. “Há espaço amplo e casas separadas, o que permitiu o isolamento dos positivos e as providências de controle da situação", explica Isabela da Cunha.

"O abrigo tem cuidadora exclusiva para o acompanhamento dos idosos não infectados, com cuidados redobrados no isolamento desses em relação aos contaminados. Está havendo também a sanitização periódica das instalações do lar, conforme recomendado pela Vigilância Sanitária”, complementou a chefe da seção.

A descoberta do surto ocorreu quando a direção do local acionou o Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde no dia 20/8 (uma sexta-feira) para informar sobre o afastamento de um funcionário com suspeita da doença e o encaminhamento de um interno para Unidade Pronto Atendimento (UPA).

No dia 23, com todos os internos e funcionários sintomáticos testados, foram constatadas 23 contaminações. Um dia depois, o número subiu para 50.

O asilo foi interditado pela Vigilância em Saúde no dia seguinte, na quarta-feira (25/8), quando foram identificados que 44 internos e seis funcionários (um da cozinha e cinco cuidadoras) estavam contaminados.