Dois idosos infectados em surto de COVID em asilo de Uberaba estão na UTI

Equipe médica do Hospital Regional de Uberaba analisam fichas de pacientes internados com a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Onze idosos que foram infectados pela COVID-19 após surto em asilo de Uberaba, há pouco mais de uma semana, estão internados em hospitais da cidade: dois deles em UTIs dos hospitais Regional e São Domingos e nove na enfermaria do HR.

De acordo com a chefe da Seção de Vigilância de Agravos da Secretaria de Saúde de Uberaba, Isabela Lacerda Rodrigues da Cunha, dos idosos que foram internados no HR, três deles tiveram alta hospitalar na semana passada e retornaram para o asilo. “Um idoso que estava na UTI do HR deixou essa unidade e neste momento está na enfermaria, sem necessidade de oxigênio”, complementou.

O número de 60 contaminados do asilo não foi alterado, desde sexta-feira (27/8).

Em aproximadamente dois dias, o número de infectados no asilo havia aumentado de 50 para 60, segundo dados da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados na última sexta.

A instituição continua interditada pela Vigilância Sanitária para novas admissões.

“Há espaço amplo e casas separadas, o que permitiu o isolamento dos positivos e as providências de controle da situação. O abrigo tem cuidadora exclusiva para o acompanhamento dos idosos não infectados, com cuidados redobrados no isolamento desses em relação aos contaminados. Está havendo também a sanitização periódica das instalações do lar, conforme recomendado pela Vigilância Sanitária”, garantiu a chefe da Seção de Vigilância de Agravos da Secretaria de Saúde de Uberaba, Isabela da Cunha.

A instituição, que não teve o nome divulgado, havia sido interditada pela Vigilância em Saúde na quarta-feira (25/8), quando foram identificados que 44 internos e seis funcionários (um da cozinha e cinco cuidadoras) estavam contaminados.

A descoberta do surto de COVID-19 neste asilo de Uberaba começou quando a direção do local acionou o Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde no dia 20/8 (sexta-feira) para informar sobre o afastamento de um funcionário com suspeita da doença e o encaminhamento de um interno para Unidade Pronto Atendimento (UPA).

Na última segunda-feira (23/8), todos os internos e funcionários sintomáticos foram testados, sendo constatados 23 casos positivos/COVID de idosos e cinco de funcionários. Houve, também nesta data, inspeção no local por parte das equipes de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.

Já na terça-feira (24/8), foi realizada a testagem dos idosos e colaboradores que aguardavam o período adequado para o exame. Com isso, totalizaram-se os 50 positivados.

Queda nos indicadores COVID-19 em Uberaba

Há 16 dias, Uberaba registra um número de novos casos inferior a 100 – média registrada durante todo o mês de julho e nos 14 primeiros dias deste mês.

Confira o número de novos casos nos últimos dias:



15/8 (domingo) - 60 novos contaminados 16/8 (segunda-feira) - 36 17/8 (terça-feira) - 88 18/8 (quarta-feira) - 96 19/8 (quinta-feira) - 78 20/8 (sexta-feira) - 70 21/8 (sábado) - 91 22/8 (domingo) - 25 23/8 (segunda-feira) – 67 24/8 (terça-feira) – 79 25/8 (quarta-feira) – 106 26/8 (quinta-feira) – 72 27/8 (sexta-feira) - 94 28/8 (sábado) - 87 29/9 (domingo) - 44 30/8 (segunda-feira) - 89

Além disso, a ocupação de leitos UTI/COVID também apresenta redução desde o início de agosto. Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta segunda, de um total de 95 leitos UTI/COVID que estão disponíveis neste momento para pacientes graves, 54 estão ocupados. Desse total, 52 são disponibilizados pela rede pública, com 35 internados. De 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, 19 estão ocupados.

Em relação aos leitos de enfermaria/COVID, a situação é a seguinte: 131 leitos disponíveis e 35 pacientes internados.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 39.338 casos positivos da doença, sendo que 1.274 pessoas morreram.