Dupla é presa com drogas e um deles tenta subornar policiais

Dupla foi flagrada por militares do Tático Móvel do 41º Batalhão da PM (foto: Reprodução da internet/Google Maps)



Dois homens foram presos com drogas e armas na madrugada desta terça-feira (31/8) no Bairro Lindéia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Uma das armas foi apreendida depois que um deles tentou subornar os policiais.





Militares do Tático Móvel do 41º Batalhão da Polícia Militar (PM) patrulhavam o bairro quando passaram pela Rua Coronel Antônio Pereira de Matos, próximo a um local conhecido como ponto de venda de drogas.









Segundo a PM, no assoalho do carro foi encontrada uma pistola calibre 380 com 12 munições, pronta para o uso. Um dos suspeitos, de 20 anos, disse ser o dono da arma e alegou que estava em guerra com criminosos de outro bairro que haviam matado um parente dele.





Também foram apreendidas uma barra de maconha e R$ 827 no bolso de um dos homens. Momentos antes de a dupla ser detida pela polícia, o outro suspeito, de 19 anos, falou com os policiais que temia ficar preso porque a esposa dele está grávida e ofereceu duas armas para não ser detido, indicando aos policiais os endereços onde elas estariam escondidas.





Uma estaria no Bairro Vila Cristina, em uma pilha de tijolos na rua, mas nada foi encontrado lá. No segundo endereço, foi encontrado um revólver 38 carregado escondido em um monte de areia.





Aos policiais, esse suspeito disse que também estava em guerra com traficantes locais e que precisava se defender. Disse, ainda, que para evitar que as armas fossem encontradas em uma abordagem policial na casa dele, ele as escondia na rua. O revólver foi apreendido pelos policiais e foi dada voz de prisão em flagrante à dupla. Eles foram encaminhados a uma delegacia.