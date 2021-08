Homem é preso com 40 barras de maconha no Triângulo Mineiro

Droga seria distribuída em Centralina e cidades da região (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem de 24 anos foi preso em Centralina, no Triângulo Mineiro, com 40 barras de maconha no fim da noite dessa segunda-feira (24/8). Ele escondia a droga em um carro, segundo a Polícia Militar (PM).



Os policiais chegaram até o suspeito por meio de informações repassadas pela PM de Goiás (GO). A denúncia era de que ele estaria em um carro branco e faria a distribuição da droga na cidade de Centralina e, possivelmente, também na região.



As equipes da PM fizeram rastreamentos e localizaram o veículo no Bairro Ana Marques Pereira. O condutor foi abordado e houve buscas. A maior parte da droga estava em duas caixas de papelão, no banco traseiro do veículo. Ao todo, eram 39 barras de maconha.



Uma nova busca aconteceu na casa do suspeito e mais uma barra de maconha foi encontrada. Só a droga pesava quase 26kg. A PM achou outro material que pode estar envolvido no tráfico, como duas balanças de precisão e mais de R$ 300 em dinheiro. O carro e o aparelho celular do suspeito também foram apreendidos.



O homem acabou detido pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido e apresentado na delegacia da Polícia Civil.