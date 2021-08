Repescagem: quem perdeu o dia de se vacinar enfrenta fila de horas em BH

Ver galeria . 6 Fotos Prefeitura desloca apenas dois centros de saúde por regional para imunizar população em atraso. No Bairro Santo Antônio, usuário esperou quase três horas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

Quem perdeu o dia de se vacinar contra a COVID-19 e precisa recorrer à repescagem enfrenta longas filas em Belo Horizonte. Nesta terça (31/8), a população atrasada perdeu horas à espera da imunização no Centro de Saúde Menino Jesus, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul da capital mineira.Adilson de Matos, de 58 anos, escolheu encarar a fila pela dificuldade em conseguir outra folga para vacinar. "A chefia não acredita se eu não conseguir me vacinar hoje e voltar depois", disse enquanto aguardava a vez com a paciência como melhor amiga.Na fila, muitos recorreram ao celular para fazer o tempo correr mais rápido. Mas, com o avançar do relógio, o cansaço incomodava o usuário que aguardava sua vez em pé.





Paulo Cesar Mendonça chegou ao posto do Santo Antônio por volta das 14h. Mas, só recebeu sua dose contra a COVID-19 duas horas e 30 minutos depois. Ele se protegeu com a AstraZeneca (Oxford/Fiocruz).



Uma funcionária da prefeitura no local disse que a fila aconteceu por conta da falta de centros de saúde com o serviço da repescagem. A outra alternativa na Região Centro-Sul da capital mineira era a unidade Oswaldo Cruz, situada no Bairro Barro Preto.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que "o Centro de Saúde Menino Jesus é uma unidade fixa de repescagem da AstraZeneca para pessoas que não foram se vacinar no dia da convocação".



A orientação da pasta é para que "o usuário compareça aos locais de vacinação no dia da convocação para o grupo ou faixa etária. Caso a pessoa vá em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional, por tipo de vacina".



Ainda segundo a Saúde municipal, suas "equipes orientam os usuários sobre as medidas de segurança, como o uso correto da máscara, distanciamento e frequente higienização das mãos".





Vacinômetro

BH registrou mais 28.273 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta terça: 8.255 de primeira dose e 20.018 de segunda. Não houve aplicação de vacinas da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de desempenho único.Agora, BH soma 1.819.194 aplicações de primeira dose, 917.834 de segunda e 58.848 de dose única. Segundo a prefeitura, 79,9% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 41,6% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.

