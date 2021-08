Pastor Drummond Lacerda morre em BH, vítima da COVID-19

(foto: Reprodução/ Instagram Drummond Lacerda) Drummond Lacerda morreu, aos 38 anos, vítima da COVID-19. Ele estava internado desde 14 de agosto. Nesta terça-feira (31/8) o pastor da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte,morreu, aos 38 anos, vítima da COVID-19. Ele estava internado desde 14 de agosto.

Ele deixa a esposa Raquel Cabral, também pastora, e a pequena filha Laís, de 11 meses.

Através das redes sociais, o perfil oficial de Drummond confirmou a morte do pastor.

"Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé", afirma a publicação.

A Igreja Batista da Lagoinha também homenageou o pastor.

Veja a nota na íntegra:

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento do pastor Drummond Lacerda nesta terça-feira, 31/08/21.

Internado desde o dia 14 de agosto, Drummond faleceu em decorrência da Covid-19.

Drummond Lacerda, de 38 anos, era um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte/MG. Formado em Jornalismo, bacharel em Teologia ele tinha como formação ministerial: a Escola Bíblica de Formação de Líderes, Escola do Clamor e o Seminário Teológico Carisma.

Drummond atuava como pastor, escritor, conferencista do Ministério Vento no Fogo e professor no Seminário Teológico Carisma, da Igreja Batista da Lagoinha, e em outros seminários. Também era um dos apresentadores do programa Lagoinha Global Responde.

Drummond possui vários livros publicados como: De dentro para fora, Quando o natural se rende ao sobrenatural, Saia do Raso, Sem medo de Deus, Fora do alcance das crianças, Revolucionando Relacionamentos, entre outros.

Drummond deixa a esposa Raquel, a filha Laís e também um legado de fé, serviço e comprometimento com as Escrituras.

A Lagoinha Global tem muita gratidão pela vida do Drummond e pela dedicação dele em servir e honrar a Deus. Nossa oração é para que Deus conforte a família e os amigos do nosso mestre Drummond.

Nossos sinceros agradecimentos e sentimentos a toda a família do nosso amado Drummond."

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.