Casos suspeitos da variante Delta em MG aumentam em quase 900%

A variante Delta da COVID-19 já se faz presente em Minas com 12 casos confirmados. No entanto, o informe divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (23/8) indicou que 79 diagnósticos estão sendo analisados e tratados, até o momento, como prováveis. Um aumento de 887% em relação aos oito casos investigados na semana passada.

Em reunião do Comitê Extraordinário COVID-19, do governo de Minas, que aprovou a progressão da macrorregião Triângulo do Sul para a fase amarela, o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, destacou que, apesar de o estado ter apenas três casos de transmissão comunitária da Delta, a tendência era de aumento . Naquela quinta-feira (19/8), Minas investigava oito casos suspeitos.