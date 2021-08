COVID-19 em BH: índices ficam na fase de controle pela primeira vez em 2021

Boletim desta segunda-feira (23/8) registrou quedas nos três indicadores da COVID-19 em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









Índices da COVID-19 em Belo Horizonte estão todos na fase de controle após 287 dias (foto: Janey Costa/EM/D.A Press) De acordo com o informativo, atualmente os leitos de UTI para pacientes com COVID-19 das redes pública e privada estão com uma ocupação de 47,9%. Na última sexta-feira (20/8), por exemplo, o índice estava em 49,8%. O número marcou a volta da fase de controle do indicador após 261 dias.





O balanço da prefeitura também apontou uma queda brusca no índice de transmissão, também chamado de fator RT. Na última quinta (19/8), o número chegou a atingir 1,02, caindo para 1 no dia seguinte, limite do alerta amarelo, considerado intermediário, com o verde. Já nesta segunda o RT foi para 0,92.





A ocupação de leitos de enfermaria também apresenta queda livre. Na última quinta, o índice estava em 38,9%, caindo para 34,9% no dia seguinte. Já nesta segunda o indicador está em 33,4%.





Pela primeira vez em 2021, os três índices que acompanham o comportamento da COVID-19 em Belo Horizonte estão na fase de controle, representada pela cor verde. Além disso, o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura da capital mineira nesta segunda-feira (23/8) indicou o terceiro recorde seguido de menor taxa de ocupação dos leitos de UTI neste ano.