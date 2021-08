Veja quem será vacinado contra COVID-19 em cidades do Noroeste mineiro

Vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac são aplicadas nas cidades do Noroeste de Minas Gerais nesta semana (foto: Ingrid Vasconcelos/Agência Minas) campanha de vacinação contra a COVID-19 segue nas cidades do Noroeste de Minas Gerais nesta semana, especialmente com aplicação das segundas doses para os moradores.

Veja os detalhes:

Dom Bosco

Nesta semana, a vacinação será em jovens com 18 e 19 anos que moram no distrito de Santo Antônio do Rio Preto.

O atendimento será na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Ronivon José Cândido da Fonseca, das 8h às 16h.

Dom Bosco está com cobertura vacinal na primeira dose de 86,75% da população com mais de 18 anos. Ao todo, 2.580 pessoas tomaram a primeira dose, 916 a segunda, e 65 foram imunizados com a vacina de dose única. A cidade tem 306 casos confirmados, com 11 mortes.

Lagoa Grande

A vacinação por idade chega a quem tem 23 anos completados ou mais e trabalhadores da indústria e construção civil com mais de 18 anos na quinta-feira (26/8).

As doses serão aplicadas no Centro de Especialidades, que fica na Rua São Pedro, 71 - Centro, das 8h às 11h e das 13h às 16h, enquanto houver doses disponíveis.

Até agora são 830 casos positivos registrados na cidade, e 30 mortes. A cobertura vacinal de maiores de 18 anos na primeira dose está em 70%, com 5.075 moradores vacinados. A segunda dose foi distribuída para 1.938 pessoas, e 129 tomaram a vacina de dose única.

Paracatu

Esta semana, Paracatu aplica apenas a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Nesta terça-feira (24/8), as doses serão distribuídas em dois locais:

PSF Vila Mariana - Rua Osvaldo Elizeu Macedo, 600 - Vila Mariana

2ª dose da Pfizer, para quem tomou a primeira em 25/5

- Rua Osvaldo Elizeu Macedo, 600 - Vila Mariana 2ª dose da Pfizer, para quem tomou a primeira em 25/5 Hospital de Hemodiálise de Paracatu - Rua Elói Ferreira, 671 2ª dose da Coronavac, para quem tomou a primeira em 27/7

Até agora 50.026 pessoas tomaram a primeira dose da vacina em Paracatu, totalizando 69,12% de cobertura vacinal, contabilizadas apenas as aplicações iniciais - para adultos maiores de 18 anos. A segunda dose já foi aplicada para 16.069 moradores, e 3.210 foram imunizados com dose única.

A cidade tem 12.188 casos confirmados de COVID-19 desde março do ano passado, e 249 pessoas morreram por causa da doença.

Unaí

Nesta terça-feira (24/8), a cidade vai vacinar pessoas com 24 anos ou mais, das 9h às 15h, em sete pontos de vacinação.

Além disso, segundas doses também serão distribuídas, apenas para quem tomou as primeiras doses na cidade:

A da Pfizer e AstraZeneca serão aplicadas no UAI, PSF Caic e Escola Municipal Glória Moreira (veja endereços abaixo). Já a segunda dose da Coronavac será dada na quarta-feira (25/8), no PSF Novo Jardim.

Veja os endereços.

Escola Municipal Professora Glória Moreira - Praça Duílio Valadão, no bairro Canabrava

- Praça Duílio Valadão, no bairro Canabrava UAI - Avenida Frei Anselmo, 320, no bairro Divineia (antigo Clube do Sesi)

Posto de Saúde da Família (PSF) Caic - Rua Salustiano Caldeira, sem número, no bairro Canaã

PSF Politécnica : Rua Acácio Afonso, 240, no bairro Cachoeira

PSF Novo Jardim : Rua José Durães Versiani, 107, bairro Novo Jardim

PSF Jacilândia: Rua Arminda Rangel, 278, no bairro Jacilândia

Em Unaí, 12.733 pessoas tiveram COVID-19 desde março do ano passado, e 254 morreram. O Vacinômetro mostra que 48.048 moradores tomaram a primeira dose da vacina (o que representa cobertura, de aplicação inicial, de 73,09% nos adultos maiores de 18 anos); 13.905 tomaram a segunda dose, e 2.411 pessoas foram imunizadas com a vacina de dose única.

Uruana de Minas

Moradores com 21 anos ou mais poderão tomar a dose nesta terça-feira (24/8) das 8h às 12h. As doses são distribuídas no PSF da cidade, que fica na Avenida Arinos, 418 - Centro.

O município registrou 181 pessoas contaminadas com o coronavírus, e duas mortes. A primeira dose da vacina já foi aplicada para 2.191 pessoas. A cobertura vacinal está em 84,30%. A segunda dose foi distribuída para 687 moradores, enquanto 28 receberam a vacina de dose única.