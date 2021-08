Veja calendário de vacinação contra COVID-19 em cidades dos Vales mineiros

Doses das vacinas contra COVID-19 seguem sendo distribuídas em Minas Gerais (foto: Marcus Ferreira/SES-MG) Aos poucos, a vacinação por idade contra COVID-19 avança no estado de Minas Gerais. Em alguns municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, as prefeituras seguem com o calendário de imunização para o público em geral que possui entre 18 e 29 anos.

Águas Formosas

A vacinação contra COVID-19 chega a moradores a partir de 31 anos de idade sem doenças crônicas nesta quarta-feira (25/8), além da aplicação das segundas doses para quem já tem as datas marcadas.

Os postos de saúde que vão aplicar as doses abrem a partir das 8h com fechamento às 17h. Veja os endereços:

Estatégia de Saúde da Família (ESF) Alegria: Rua Amazonas, 91 - Neném Branco

ESF Harmonia: Rua Avelino Vilela, 186 - Maria Julia

ESF Luz: Rua Joaquim Leandro, 756 - Gamaleira

ESF União: Rua Jaime Moreira de Almeida, 74 - Centro

ESF Paz: Rua Sebastião Lima, 59 - Água Quente

ESF Esperança: Rua José Quaresma da Costa, s/n - Copasa

ESF Vitória: Rua Ponciano Teixeira dos Santos, 292 - Nossa Senhora das Graças

ESF Vida: Rua Maria Amaral Ruas, 43 - Bela Vista

UBS Águas Formosas 4: Rua Alcobaça, s/n - Centro

Até agora, 9.870 pessoas tomaram a primeira dose, 3.690 a segunda, e 440 pessoas foram imunizadas com a vacina de dose única. A cobertura vacinal, quando levada em consideração a primeira dose, está em 66,90% da população adulta.

O último boletim, divulgado nesta segunda-feira (23/8), aponta que a cidade tem 965 casos confirmados de COVID-19, com 36 mortes. O número de pessoas que aguardam resultados de exames é alto: 165 pacientes têm sintomas e cumprem isolamento domiciliar, e a causa de um óbito é investigada.

Ataléia

Esta semana a cidade vacina pessoas maiores de 18 anos. A cada dia, o atendimento será feito em uma unidade de saúde diferente, por isso a orientação é que cada um procure o Posto de Saúde da Família (PSF) onde está registrado para fazer o agendamento. Veja o calendário: Terça-feira (24/8)

Estatégia de Saúde da Família (ESF) Acari - Rua João José de Almeida, 381 - Acari (próximo à quadra AEBA)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h



ESF Fidelândia - Rua João Neves, s/n - Fidelândia

Horário: das 8h às 10h30

ESF Cidade Nova - Rua Projetada, s/n (próximo ao Hospital)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h

ESF Coqueiral - Travessa Cunha Melo, 21 - Coqueiral (próximo à Farmácia Municipal)

Horário: das 8h às 10h e das 13h às 15h

Local: Associação da Comunidade de São Miguel

Ao todo, 7.010 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 3.689 a segunda, e 80 moradores foram imunizados com a vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 68,12%. Ataléia tem 1.182 casos confirmados e 11 mortes. Araçuaí A vacinação acontece nesta terça-feira (16/8). Será feita a repescagem dos moradores com mais de 30 anos que ainda não tomaram a primeira dose, e a vacinação dos trabalhadores da indústria e construção civil que têm entre 18 e 29 anos. O atendimento será das 14h às 20h no seguintes endereços: Posto de Saúde da Família (PSF) São Francisco: Rua Porto Velho, s/n - São Francisco

PSF Pipoca: Rua Alfredo Almeida, 42 - Sagrado Coração de Jesus

PSF Renascer: Rua Francisco Sá, s/n - Baixada

PSF Canoeiro: Rua Prof. Ana Carmem, s/n - Canoeiro

PSF Vila Magnólia: Rua Rio de Janeiro, 377 - Vila Magnólia

Araçuaí tem 1.979 casos confirmados de COVID-19 desde o inicio da pandemia, com 53 mortes. A cobertura da primeira dose da vacina está em 61,12%, com 17.526 pessoas imunizadas. A segunda dose foi aplicada em 8.054 moradores, enquanto que 730 receberam a vacina de dose única.

Carbonita

A campanha de imunização será para moradores com 28 e 29 anos. Nesta terça-feira (24/8), as doses serão aplicadas na zona urbana, com os seguintes endereços:

UBS Dr. Wilton

Endereço: Avenida Varginha, 282 - Varginha

Vacinação de quem é atendido pela equipe Pérola

Horário: das 13h às 16h

Ponto de Apoio Monise Duarte

Ao lado do Hospital, que fica na Avenida Diamantina, 48 - Liliane

Vacinação para quem é atendido pela equipe Diamante

Horário: das 17h às 19h30

Centro de Saúde Biquinha

Endereço: Rua Deca da Volta, 120

Vacinação para quem é atendido pela equipe Esmeralda

Horário: das 17h às 19h30

Carbonita tem 644 registros positivos de coronavírus, com 5 mortes confirmadas. Até agora foram aplicadas 5.106 primeiras doses na cidade; 1.826 pessoas receberam a segunda, e 139 a vacina de dose única. A cobertura vacinal na população acima de 18 anos, quando considerada apenas a primeira dose, está em 69,81%.

Catuji

Em Cajuti, os moradores acima de 30 anos serão imunizados nesta terça-feira (24/8) na Sala de Vacinas, que fica no Posto de Saúde da Família (PSF) Central, na Rua Eliezer Pinheiro, s/n - Centro. Apenas quem vive na área do distrito de Caraí não será vacinado no momento. A prefeitura afirma que os moradores da região serão imunizados em breve. A cidade tem 551 casos positivos de COVID-19 desde o ano passado, com 14 mortes. A vacinação com pelo menos uma dose já chegou a 68,90% da população acima de 18 anos (total de 3.416 doses). Até agora, 1.131 moradores receberam a segunda dose, e 110 a vacina de dose única.

Capelinha

Em Capelinha, a população da zona rural também deve aguardar mais alguns dias para tomar a vacina. A prefeitura afirma que as equipes da ESF entrarão em contato assim que a imunização começar. Enquanto isso, na sede, a administração montou um calendário para vacinar pessoas com 28 anos ou mais, e a aplicação das segundas doses:

Terça-feira (24/8):

Aplicação de primeira dose em pessoas de 28 anos ou mais, das 7h30 às 17h, ou enquanto durar o estoque

Aplicação de primeira dose em pessoas de 28 anos ou mais, das 7h30 às 17h, ou enquanto durar o estoque Quarta-feira (25/8)

Aplicação de segunda dose de vacina da Pfizer para pessoas que receberam a primeira dose até dia 7/6. A vacinação será das 7h30 às 14h.

Aplicação de segunda dose de vacina da Pfizer para pessoas que receberam a primeira dose até dia 7/6. A vacinação será das 7h30 às 14h. Quinta-feira (26/8)

Aplicação de segunda dose da vacina da AstraZeneca/Fiocruz para pessoas que receberam a primeira dose até dia 7/6. A vacinação será das 7h30 às 14h.

Todas as vacinas são distribuídas no prédio do antigo CAPS, transformado em Centro de Vacinação. O local fica na Rua das Flores, 1.025 - Centro.



Capelinha tem 3.035 casos confirmados de COVID-19, com 35 mortes. Até agora, 16.527 pessoas tomaram a primeira dose da vacina (cobertura de 56,2% na população adulta), 6.056 a segunda dose, e 1.261 a vacina de dose única.

Itinga

A vacinação para jovens entre 28 e 30 anos começa na quarta-feira (25/8) na cidade:

ESF Novo Horizonte - Avenida Marechal Rondon, s/n - Centro

Das 13h às 15h

ESF Vida e Paz - Rua Humaitá, 220 – Bairro Porto Alegre

Das 8h às 10h

ESF Vida Nova - Rua Minas Gerais, 31 – Bairro Planalto

Das 14h às 16h

ESF São Pedro - Rua Teodoro Ramos Rocha, s/n

Das 8h às 10h

Na sexta-feira (27/8), a vacinação acontece das 8h às 10h na ESF Água Branca (Avenida Santa Cruz, s/n – Centro).

Itinga tem 509 casos confirmados, com 14 mortes. Ao todo, 16.527 pessoas tomaram a primeira dose; 4.355 a segunda e 322 pessoas foram imunizadas com a vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose para maiores de 18 anos está em 62,12%.

Itaobim

O município vai vacinar nesta terça-feira (24/8) pessoas com 24 anos ou mais em esquema drive-thru. A aplicação das vacinas vai acontecer na Rua São Paulo, 450 - Centro, das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Itaobim tem 1.923 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, com 54 mortes. Até agora, 11.480 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 4.124 a segunda e 555 foram imunizadas com a vacina de dose única. A cobertura vacinal na primeira dose está em 69,07%.