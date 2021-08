Unaí registra 7 mulheres e 2 homens com a variante Delta do coronavírus

Exames em laboratório confirmam variante do coronavírus: Minas Gerais investiga ao menos 20 casos (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) A prefeitura de Unaí, no Noroeste de Minas, confirmou nesta segunda-feira (23/8) um aumento do número de casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus . Agora são nove pacientes que tiveram a forma diferenciada do vírus.

Dos nove pacientes, dois são homens e sete mulheres. Apenas uma pessoa segue internada. As demais já saíram do período de quarentena e tiveram apenas sintomas gripais. Todos têm idades entre 21 e 48 anos, e três moram na zona rural.

Prefeitura de Unaí informa número de contaminados pela variante Delta (foto: Reprodução/PrefeituradeUnai/Facebook)

Também nesta segunda-feira, a cidade de Cabeceira Grande, que fica a 64km de distância de Unaí, publicou uma nota em que confirma que há "casos" registrados da Delta na cidade.

Apesar de não divulgar quantas pessoas tiveram contato com a variante, o executivo afirma que elas não moram no município, mas que, pela coleta ter acontecido em Cabeceira Grande, o registro conta para o município.

O texto finaliza dizendo que as autoridades de saúde estão "auxiliando o município de Unaí com esses pacientes".

No Vale do Mucuri, a cidade de Itaipé afirma que há um caso suspeito da variante Delta, mas o resultado do exame ainda não chegou.

Dados desatualizados

O Painel de Monitoramento do Coronavírus estadual teve a última atualização em 13/8, e mostra apenas 2 casos para Unaí e nenhum em Cabeceira Grande.

A SES-MG garante que a atualização será feita, e afirma que tem ampliado as ações de vigilância das variações do coronavírus e realizado rigoroso monitoramento dos casos suspeitos da variante Delta.

"Para minimizar o risco de disseminação, é feito o monitoramento dos casos confirmados e contatos, além do apoio técnico junto às secretarias nunicipais de Saúde e Unidades Regionais de Saúde, para obter mais informações para a investigação epidemiológica", aponta.

A variante Delta é considerada mais transmissiva - ou seja, com maior facilidade para se espalhar - do que o vírus comum encontrado até então no estado. Há uma semana, o governo mineiro disse que já considerava a transmissão comunitária - em outras palavras, de pessoa para pessoa que não necessariamente saiu de Minas.