Uberlândia confirma variante Delta em pacientes do Hospital das Clínicas

A variante Delta do coronavírus foi identificada por pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Hospital das Clínicas da instituição (HF-UFU). A informação foi divulgada pela universidade no final da manhã desta segunda-feira (23/8).

Não foram divulgados quantos pacientes estão com a variante, nem se essas pessoas estão internadas ou seguem em isolamento.

Segundo a assessoria de comunicação da UFU, haverá uma coletiva de imprensa a partir das 15h, e os detalhes sobre esses casos da Delta serão repassados.

“A confirmação da variante Delta em pacientes internados no HC está sendo feita pela UFU, e não pela unidade de saúde. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida por profissionais da UFU, liderados pela professora Ana Carolina Jardim, do Instituto de Ciências Biomédicas (Icbim/UFU)”, informa a instituição.

Além da professora Ana Carolina Jardim, estão à frente da pesquisa os professores Robinson Sabino da Silva, Thúlio Marquez Cunha e a doutorando Giulia Ferreira, todos profissionais ligados à UFU.

Segundo a Secretaria de Saúde de Estado de Minas Gerais (SES-MG), conforme dados atualizados até o momento, foram notificados à Secretaria de Saúde um total de 12 casos confirmados e 10 casos prováveis da variante Delta em Minas Gerais.

"Trata-se da linhagem B.1.617.2 classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante de atenção e/ou preocupação sob vigilância mundial", afirma a SES.

Uma tabela que mostra as principais informações relacionadas aos casos foi repassada à reportagem do jornal Estado de Minas.

Tabela que classifica as confirmações e casos suspeitos da variante Delta em Minas Gerais.

"A SES-MG segue conduzindo a investigação dos casos, junto aos municípios, para avaliação da história clínica e epidemioglógica dos pacientes e seus contatos. Diante das investigações realizadas, número de confirmações e distribuição dos casos pelo território, pode-se afirmar que existe transmissão comunitária da variante Delta no estado", explica a Secretaria de Saúde.

No entanto, nenhum desses casos confirmados apresentados nesta tabela da SES, mostram pacientes de Uberlândia.

O primeiro registro da Delta (variante do coronavírus), ocorreu na Índia em dezembro de 2020. De acordo com especialistas, essa variante é mais transmissível e cerca de 142 países já foram atingidos por ela segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

